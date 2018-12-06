"Это слухи": в УПЦ КП отреагировали на "отказ" Филарета от избрания главой единой церкви

Патриарх Филарет / youtube.com

Пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря прокомментировал информацию о том, что якобы патриарх Филарет якобы отказался от претензий на пост главы единой церкви

В своем сообщении в Facebook Евстратий Зоря напомнил, что патриарх Филарет еще 19 ноября публично заявил, как он будет действовать, в том числе в вопросе избрания Предстоятеля единой поместной УПЦ.

"Поэтому прошу пользоваться первоисточником, а не комментариями слухов, распространение которых лишь препятствует достижению решений, приемлемых для всех участников процесса", - написал он.

Ранее архиепископ Черновицкий и Хотинский Украинской автокефальной православной церкви владыка Герман заявил о том, что его церковь не будет выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля единой Украинской церкви.