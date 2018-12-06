В УАПЦ заявили об отказе от претензий на престол поместной церкви

6 декабря 2018, 07:30

УАПЦ не будет выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля единой Украинской церкви.

Митрополит Макарий, УАПЦ
Митрополит Макарий / church.net.ua

Архиепископ Черновицкий и Хотинский Украинской автокефальной православной церкви владыка Герман заявил о том, что его церковь не будет выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля единой Украинской церкви.

Он подчеркнул, что ни он, ни другие епископы УАПЦ еще не получили от Вселенского патриархата приглашение на Объединительный собор, передает Громадське.

"Никто из епископов, начиная с предстоятеля нашей церкви, не собирается выставлять свою кандидатуру. Но я готов голосовать за другого кандидата", — добавил владыка Герман.

Накануне появилась информация о том, что глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля единой поместной церкви.

Ранее сообщалось о том, что предстоятель УПЦ Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет и предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий отказались выдвигать свои кандидатуры на пост главы единой церкви.

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упц автокефалия Томос
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