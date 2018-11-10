Филарет и Макарий приняли неожиданное решение о главе Единой церкви – СМИ

Патриарх Филарет и митрополит Макарий / spzh.news

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет и предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий отказались выдвигать свои кандидатуры на пост главы единой церкви.

Соответствующие письма они направили в адрес Вселенского патриарха Варфоломея, пишет издание "Вести" со ссылкой на собственный источник в окружении предстоятеля УАПЦ.

При этом отмечается, что Макарий аргументирует свою просьбу тем, что не обладает необходимым авторитетом и возможностями для того, чтобы возглавить церковь.

В то же время, по данным издания, Филарет написал о готовности снять свою кандидатуру, но попросил наделить его титулом "почётного патриарха" новой церкви и закрепить за ним пост главы Священного синода церкви.

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Кроме того, Филарет попросил избрать главой новой церкви патриаршего наместника УПЦ КП митрополита Епифания, говорится в материале.

Автор материала утверждает, что во время объединительного Собора главой Единой церкви будет избран представитель Константинополя архиепископ Иов.

Ранее в УПЦ КП назвали "московским информационным вбросом" информацию о том, что якобы Филарету и Макарию запретили участвовать в выборах главы единой поместной церкви.

Напомним, 17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).