"Запрет" для патриарха Филарета: в УПЦ КП пожаловались на московский информационный вброс

Патриарх Филарет может участвовать в выборах главы единой поместной церкви в Украине, сообщил архиепископ УПЦ КП / Reuters

Архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря) сообщил, что никто не запрещал предстоятелю УПЦ КП патриарху Киевскому и всей Руси-Украины Филарету участвовать в выборах главы единой поместной церкви.

Информация о том, что патриарху Филарету запретили участвовать в выборах главы поместной церкви, является очередным московским информационным вбросом, написал архиепископ на своей странице в Facebook.

"На протяжении лет и десятилетий Московский патриархат боролся против автокефалии Украинской церкви. И главной мишенью этой московской борьбы был и остается святейший патриарх Филарет", — отметил секретарь синода.

По его словам, совсем не удивительно, что после подписания президентом Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем документа, которым гарантирован и непосредственно приближен момент получения Украинской церковью Томоса об автокефалии Москва делает очередной информационный вброс.

"Его явная цель — усложнить ситуацию, посеять споры, помешать процессу, который сейчас подходит к успешному завершению", — подчеркнул секретарь синода.

Читайте такжеАвтокефалия УПЦ: журналист рассказал, как РПЦ попала в собственную ловушку"...Процесс подготовки к объединительному собору продолжается. Для всех очевидно, что он сталкивается и с трудностями, и с противодействием — ведь успешное завершение этого дела окончательно похоронит планы "русского мира" по Украине...", — добавил он.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета. Потом синод Русской православной церкви решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом.