Потрепанный Константин Меладзе появился на публике

Константин Меладзе редко покидает свою виллу в Италии.

https://glavred.info/starnews/potrepannyy-konstantin-meladze-poyavilsya-na-publike-10659044.html Ссылка скопирована

Константин Меладзе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

Кратко:

Как выглядит Константин Меладзе

Где он появился

Российский композитор и продюсер Константин Меладзе, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, появился на публичном мероприятии.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, старший брат Константин приехал в Лондон, чтобы поддержать Валерия Меладзе в Royal Albert Hall. Рядом с певцом также была его супруга Альбина Джанабаева и сын Лука.

видео дня

Пользователи сети отметили, что Константин Меладзе выглядит постаревшим и потрепанным. Сообщается также, что он редко покидает свою виллу в Италии, но ради такого события сделал исключение.

Константи Мелдазе появился на публике / Фото 7 Дней

Поклонники композитора также отмечают, что Меладзе сильно похудел и одежда буквально висит на нем.

Кроме того, известно, что артист в последнее время не не приезжает в террористическую Россию и даже пропустил годовщину отца.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - недавно звезда вернулся в Россию.

А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред