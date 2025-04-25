Кратко:
- Как выглядит Константин Меладзе
- Где он появился
Российский композитор и продюсер Константин Меладзе, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, появился на публичном мероприятии.
Как сообщают российские пропагандистские СМИ, старший брат Константин приехал в Лондон, чтобы поддержать Валерия Меладзе в Royal Albert Hall. Рядом с певцом также была его супруга Альбина Джанабаева и сын Лука.
Пользователи сети отметили, что Константин Меладзе выглядит постаревшим и потрепанным. Сообщается также, что он редко покидает свою виллу в Италии, но ради такого события сделал исключение.
Поклонники композитора также отмечают, что Меладзе сильно похудел и одежда буквально висит на нем.
Кроме того, известно, что артист в последнее время не не приезжает в террористическую Россию и даже пропустил годовщину отца.
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Отметим, как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - недавно звезда вернулся в Россию.
А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.
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