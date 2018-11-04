Филарету и Макарию запретили участвовать в выборах главы единой поместной церкви – УПЦ МП

Иерархам УПЦ МП грозят санкциями в случае их участия в объединительном соборе / Sputnik Молдова

Управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил о том, что предстоятель УПЦ Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет и предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий не смогут участвовать в выборах главы объединенной церкви.

"Сбор некого объединительного собора, насколько нам известно, было одним из условий получения томоса, то есть без этого собрания не понятно, кому этот документ выдавать, даже после того, как этим структурам придали некий легитимный образ", - подчеркнул он в эфире "Первого казацкого".

По его словам, существует письмо с Фанара, которое было направлено в адрес УПЦ КП и УАПЦ, согласно которому в выборах не смогут принять участие их главы патриарх Филарет и митрополит Макарий".

"Произойдет или не произойдет это собрание так называемых иерархов, сказать трудно, потому что таких попыток уже было несколько в нашей недавней истории", - говорит митрополит Антоний.

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Он также пригрозил иерархам УПЦ МП запрещением служения в случае их участия в объединительном соборе.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.

Напомним, 17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).