Автокефалия УПЦ: Филарет рассказал о сроках объединительного собора

3 ноября 2018, 16:45

Вселенский патриарх должен назначить на собор своего представителя.

Патирарх Филарет
Патирарх Филарет / УНИАН

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил о том, что дата проведения собора, во время которого представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении церкви и избрать её предстоятеля, зависит от Вселенского патриарха Варфоломея.

"Это зависит не от нас, а от Вселенского патриарха. Потому что он должен назначить на этот собор своего представителя. Собор будет проходить под руководством украинских архиереев, но присутствовать будет на этом соборе представитель Вселенского патриарха как представитель, но не как председатель архиерейского собора. Председателем архиерейского собора будут украинские архиереи", - сказал он в эфире "Радио Свобода".

Говоря о том, состоится ли объединительный собор в ноябре, Филарет подчеркнул, что "надеется" на это. По его словам, подготовка к собору уже началась.

Кроме того, предстоятель УПЦ КП сообщил о возможном месте проведения такого собора - Софийский собор.

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Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.

Напомним, 17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

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Филарет упц автокефалия Томос
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