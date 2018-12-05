В Раде заявили о нежелании Филарета баллотироваться на пост предстоятеля поместной УПЦ

Патриарх Филарет пока не дал окончательного ответа о своем участии в выборах главы церкви / УНИАН

Пресс-секретарь спикера Верховной Рады Андрей Ковалев высказал мнение, что глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля единой поместной церкви в Украине.

"По моей информации, он не будет баллотироваться на пост предстоятеля... Скорее всего, для общественности, для украинского общества, фигура предстоятеля, которого изберет Собор 15 декабря, - это будет неизвестный епископ. Но, по моему мнению, это будет все же человек из среды Киевского патриархата, так как епископов КП будет большинство", - сказал представитель парламента в интервью Громадському.

По словам Ковалева, сейчас уже насчитывается 41 архиерей на должность предстоятеля поместной УПЦ.

Как известно, Ковалев ранее работал в информационном отделе Киевской патриархии УПЦ КП.

Напомним, ранее Филарет опроверг информацию о нежелании выдвигать свою кандидатуру на пост главы единой церкви в Украине.

Как ранее сообщалось, Объединительный собор, на котором и будет создана поместная Украинская православная церковь, состоится 15 декабря.