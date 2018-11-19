Добавил интриги: Филарет прокомментировал свое выдвижение в главы автокефальной Церкви

Патриарх Филарет прокомментировал свое выдвижение в главы автокефальной Церкви / УНИАН

После сообщения о том, что предстоятель УПЦ Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет и предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий отказались выдвигать свои кандидатуры на пост главы единой церкви, патриарх Филарет (Денисенко) у себя в Facebook, по сути, опроверг эту информацию.

По его словам, самовыдвиженцев на Соборе вообще не будет. То есть любого кандидата должны выдвинуть епископы-участники Собора, а его, как уже неоднократно сообщалось, желают выдвинуть архиереи УПЦ Киевского Патриархата.

Читайте также"Совершили много зла": еще одна Церковь выступила против автокефальной УПЦ"Сейчас у меня есть сформированное видение того, как дальше надо действовать, и о нем через наше личное общение знают наши партнеры по диалогу, который продолжается. Уверяю, что в рамках этого диалога мы придерживались и будем придерживаться взятых на себя обязательств так же, как и его другие участники. Какой будет мой ответ на упомянутое выше предложение об избрании, если оно будет объявлено официально на Соборе — я также официально сообщу Собору, обосновав перед ним свое видение и решение и ожидая от него поддержки моей позиции", – написал глава УПЦ КП.

Как отмечает Telegram-канал "Церквач", свое громкое заявление Филарет сделал "ровно тогда, когда стало ясно, что у президента Порошенко не получилось договориться с митрополитом Онуфрием (Березовским) и другими епископами УПЦ Московского Патриархата "по-хорошему".

При этом отмечается: "Хотя Константинопольский патриарх Варфоломей формально объявил эту религиозную организацию несуществующей, когда забирал Украину обратно под свою юрисдикцию, для Филарета УПЦ КП вполне себе живет и здравствует. Филарет завуалированно повторил свою формулу о том, что "был, есть и будет" патриархом Киевским".

В завершение Филарет объявил УПЦ МП (он назвал их "Митрополией Московского Патриархата в Украине") орудием "чужих интересов".

Ранее стало известно, кого украинцы видят во главе единой поместной церкви. Большинство украинцев поддерживает создание поместной церкви в Украине.

Напомним, что касается возможных глав Единой православной церкви в Украине, то от Московского патриархата называется митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). А вот от Киевского патриархата чаще всего называют самого предстоятеля этой Церкви – митрополита Филарета (Денисенко). При этом источники утверждают, что кандидатура Филарета не устраивает Константинополь. При этом компромиссным вариантом называют "дублера" Филарета – 39-летнего "любимчика" Филарета митрополита Епифания (Думенко).

Ранее росСМИ сообщили, что Вселенский патриарх Варфоломей рассматривает вариант передачи томоса патриарху УПЦ МП Онуфрию, а не представителям УПЦ КП или УАПЦ Филарету и Макарию.

Как сообщалось, Вселенский патриархат раскрыл дату Объединительного собора в Украине. Отмечается, что конкретная дата в декабре 2018 будет представлена для подтверждения и объявления Святым и Священным синодом Вселенского патриархата.