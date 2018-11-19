Вселенский патриархат раскрыл дату Объединительного собора в Украине

Служба в Михайловском соборе Киева / Reuters

В Украине заседание Объединительного собора в рамках процесса запуска Единой поместной церкви назначено на декабрь нынешнего года.

Соответствующая информация содержится в сообщении, опубликованном на интернет-портале Вселенского патриархата.

"В процессе подготовки к заседанию Святого и Священного Синода с 27 по 29 ноября Вселенский Константинопольский патриархат повторяет свое священное решение предоставить томос на автокефалию Православной церкви в Украине. Подготовительный процесс к Священному совету (Собору) Православной церкви в Украине продолжается, конкретная дата в декабре 2018 будет представлена для подтверждения и объявления Святым и Священным синодом Вселенского патриархата", − говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СМИ сообщили о переносе Объединительного собора по томосу УПЦ.