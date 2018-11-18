СМИ сообщили о переносе Объединительного собора по томосу УПЦ

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Объединительный собор, на котором, как предполагается, будет принято решение об объединении украинских православных церквей в Православную церковь в Украине, а также избран ее предстоятель, перенесен.

Как сообщает LB.ua со ссылкой на источник в церковных кругах, вероятная дата проведения собора - 9-10 декабря этого года.

Ранее СМИ сообщили, что Объединительный собор состоится 22 ноября, а для его подготовки Собора в Киев якобы уже прибыл местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя митрополит Галльский Эммануил.

По словам главы УПЦ КП патриатрха Филатрета, в Соборе должны принять участие: 41 архиерей Киевского патриархата, 12 - Автокефальной церкви (УАПЦ) и 10 - Московского патриархата (УПЦ МП).

Позже спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий (Зоря) назвал информацию о проведении Собора 22 ноября фейком.

Напомним, 3 ноября, президент Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Документ детализирует процесс предоставления томоса об автокефалии УПЦ.