"Громко кричал "Какие каноны?!" Порошенко устроил разнос Онуфрию - СМИ

Президент Украины Петр Порошенко и глава УПЦ МП митрополит Онуфрий / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием, в ходе которого выразил возмущение нежеланием того пойти навстречу в вопросе автокефалии УПЦ.

Как сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источник в УПЦ МП, разговор "получился весьма эмоциональным".

Отмечается, что Порошенко "громко кричал": "Какие каноны! Какие каноны!"

По его мнению, встреча должна пройти не на территории церкви (в Киево-Печерской Лавре), а в "Украинском доме". По словам собеседника издания, президент позвонил по телефону прямо во время заседания Синода и потребовал от Онуфрия согласиться на договор с Константинополем.

Напомним, во вторник, 13 ноября, прошло заседание Синода УПЦ МП, на котором должен был присутствовать Порошенко, однако в последний момент проигнорировал его.

По итогам заседания УПЦ МП было принято решение не поддерживать процесс создания автокефальной церкви в Украине.

Ранее росСМИ сообщили, что Вселенский патриарх Варфоломей рассматривает вариант передачи томоса патриарху УПЦ МП Онуфрию, а не представителям УПЦ КП или УАПЦ Филарету и Макарию.

Объединительный собор, на котором, как предполагается, будет избран глава будущей независимой Православной церкви в Украине, которому будет вручен томос, пройдет 22 ноября.