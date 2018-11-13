Порошенко сорвал встречу с верхушкой Московского патриархата

Президент подсунул Московскому патриархату свинью / УНИАН

Широко разрекламированная встреча епископата УПЦ МП в Киево-Печерской лавре 13 ноября с президентом Украины Петром Порошенко так и не состоялась.

Об этом сообщают Telegram-канал "Церквач" и сайт "Страна".

В итоге заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви (МП) проходит без гаранта.

Читайте также"Кроме пряников Порошенко захватит и кнут": чего ждать от встречи президента с верхушкой УПЦ МПЭксперты ранее отмечали, что именно на этой встрече будут обсуждаться ключевые вопросы, без которых невозможно проведение объединительного Собора, а, соответственно, и предоставление Томоса об автокефалии УПЦ.

В результате вопросы автокефалии священники Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием обсуждают без президента.

Напомним, 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

Читайте такжеВ РПЦ взбесились из-за требования Порошенко покинуть Украину7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

3 ноября Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Варфоломей выразил уверенность, что "решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине".

Что касается возможных глав Единой православной церкви в Украине, то от Московского патриархата называется митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). А вот от Киевского патриархата чаще всего называют самого предстоятеля этой Церкви – митрополита Филарета (Денисенко). При этом источники утверждают, что кандидатура Филарета не устраивает Константинополь. При этом компромиссным вариантом называют "дублера" Филарета – 39-летнего "любимчика" Филарета митрополита Епифания (Думенко).