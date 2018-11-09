"Участие – обязательно": у Онуфрия анонсировали встречу с Порошенко, опубликован документ

Петр Порошенко и митрополит Онуфрий / president.gov.ua

Архиереев УПЦ МП пригласили на встречу с президентом Украины Петром Порошенко, которая запланирована на 13 ноября.

Как говорится в письме за подписью управляющего делами УПЦ МП, митрополита Бориспольского и Броварского Антония, встреча должна состояться в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры во вторник в 14.00.

"Участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской православной церкви является обязательным", - говорится в документе.

/ "Страна"

Напомним, ранее Порошенко заявил, что представителям Русской православной церкви (РПЦ) нечего делать в Украине.

В ответ в РПЦ заявили о том, что в Украине нет представителей "российской церкви", а УПЦ МП поддерживается большинством граждан страны.

В свою очередь, в УПЦ МП подчеркнули, что слова Порошенко о том, что РПЦ нечего делать в Украине являются "нелепыми и абсурдными".