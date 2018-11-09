"Участие – обязательно": у Онуфрия анонсировали встречу с Порошенко, опубликован документ

Встреча с президентом должна состояться в Киево-Печерской Лавре.
Архиереев УПЦ МП пригласили на встречу с президентом Украины Петром Порошенко, которая запланирована на 13 ноября.
Как говорится в письме за подписью управляющего делами УПЦ МП, митрополита Бориспольского и Броварского Антония, встреча должна состояться в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры во вторник в 14.00.
"Участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской православной церкви является обязательным", - говорится в документе.
Напомним, ранее Порошенко заявил, что представителям Русской православной церкви (РПЦ) нечего делать в Украине.
В ответ в РПЦ заявили о том, что в Украине нет представителей "российской церкви", а УПЦ МП поддерживается большинством граждан страны.
В свою очередь, в УПЦ МП подчеркнули, что слова Порошенко о том, что РПЦ нечего делать в Украине являются "нелепыми и абсурдными".