В УПЦ МП провели "ликбез" Порошенко и ответили на призыв "возвращаться домой"

В УПЦ МП ответили на призыв П.Порошенко / ТСН

Слова президента Украины Петра Порошенко о том, что РПЦ нечего делать в Украине являются "нелепыми и абсурдными", заявил глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов.

Он напомнил, что Конституция Украины "гарантирует защиту церкви, тем более той, которая родилась на территории нынешней Украины, тысячу лет здесь существовала, воспитала народ и в 1991 году благословила в лице Винницкого митрополита Агафангела, народного депутата, рождение независимого украинского государства".

Анисимов подчеркнул, что родившуюся в Киеве РПЦ должны защищать власти всех стран, где находятся ее приходы.

Он добавил, что УПЦ на много веков старше украинского государства, сообщает "Интерфакс".

"Государству у нас 27 лет, президент всего пятый по счету, а митрополит Киевский - 152-й, надо же оценить разницу!", - добавил Анисимов.

Напомним, ранее в РПЦ заявили о том, что в Украине нет представителей "российской церкви", а УПЦ МП поддерживается большинством граждан страны.