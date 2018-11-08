В УПЦ МП провели "ликбез" Порошенко и ответили на призыв "возвращаться домой"

Конституция Украины гарантирует защиту церкви, заявил Василий Анисимов.
Слова президента Украины Петра Порошенко о том, что РПЦ нечего делать в Украине являются "нелепыми и абсурдными", заявил глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов.
Он напомнил, что Конституция Украины "гарантирует защиту церкви, тем более той, которая родилась на территории нынешней Украины, тысячу лет здесь существовала, воспитала народ и в 1991 году благословила в лице Винницкого митрополита Агафангела, народного депутата, рождение независимого украинского государства".
Анисимов подчеркнул, что родившуюся в Киеве РПЦ должны защищать власти всех стран, где находятся ее приходы.
Он добавил, что УПЦ на много веков старше украинского государства, сообщает "Интерфакс".
"Государству у нас 27 лет, президент всего пятый по счету, а митрополит Киевский - 152-й, надо же оценить разницу!", - добавил Анисимов.
Напомним, ранее в РПЦ заявили о том, что в Украине нет представителей "российской церкви", а УПЦ МП поддерживается большинством граждан страны.