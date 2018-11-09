Источник: На самом деле дату объединительного Собора пока вообще не назначили

9 ноября 2018, 22:16

Переговорная комиссия, которой поручили выработать повестку Собора, не провела еще ни одного заседания.

автокефалия, церковь
Дата Собора по автокефалии пока вообще неизвестна – источник

Информация о том, что объединительный Собор перенесли на новую дату и теперь он назначен на 22 ноября нынешнего года, не совсем верна. На самом деле дата пока вообще неизвестна.

Об этом пишет Telegram-канал "Церквач" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в случае проведения Собора в ноябре – на декабрьском Синоде Константинопольской Церкви может быть принято решение о даровании автокефалии. В этом случае вся тема будет закрыта до нового года, как и хочет президент Украины Петр Порошенко.

"На самом деле все это еще вилами на воде писано, и, по крайней мере до встречи с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре 13 ноября, дата Собора объявлена не будет. Скорее всего, не будет объявлена она и после этого", – пишет Telegram-канал.

Там напомнили, что переговорная комиссия, которой поручили выработать повестку Собора, не провела еще ни одного заседания. Также до сих пор нет устава ПЦвУ, не обсуждались даже его проекты.

Напомним, 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

3 ноября Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Варфоломей выразил уверенность, что "решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине".

Что касается возможных глав Единой православной церкви в Украине, то от  Московского патриархата называется митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). А вот от Киевского патриархата чаще всего называют самого предстоятеля этой Церкви – митрополита Филарета (Денисенко). При этом источники утверждают, что кандидатура Филарета не устраивает Константинополь. При этом компромиссным вариантом называют "дублера" Филарета – 39-летнего "любимчика" Филарета митрополита Епифания (Думенко).

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