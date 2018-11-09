Томос для Украины: объединительный Собор перенесли на новую дату

9 ноября 2018, 13:27

Перенос чисто во временном отношении, однако, получился небольшим.

Церковь и флаг Украины / From-ua.com

Вручение томоса об автокефалии для украинской церкви представителями Вселенского патриархата может произойти во время объединительного Собора отечественных священнослужителей, который назначен на 22 ноября нынешнего года.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале "Апостроф" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Правда, сначала была идея провести Собор 21 ноября. В этот день православные празднуют Собор Архистратига Михаила, который, к тому же, является небесным покровителем города Киева", − заявили они

Однако, от даты 21 ноября было решено отказаться, поскольку наличествует прямой символизм и политический – поскольку именно в этот день пять лет назад стартовали протесты Евромайдана. "И тут сохраняется опасность провокаций, нежелательных последствий, если на Соборе вдруг что-то пойдет не так", − заявил источник из команды президента Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт объяснил, когда УПЦ (МП) потеряет каноничность.

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УПЦ КП церковь собор автокефалия Вселенский Патриархат Томос священнослужители
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