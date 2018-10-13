Почему украинцам рано радоваться долгожданному Томосу

Андрей Кокотюха

Писатель

13 октября 2018, 08:29

Восторженные пользователи соцсетей рано радуются победе и гонят "московского попа" поганой метлой.

Кирилл, УПЦ МП
Это лишь кажется, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл признает правоту Константинополя / фото: ipress.ua

"Хотелось бы не гадать, а знать цену за автокефалию. Это куда важнее, чем лукаво поздравлять граждан Украины с получением Томоса, до которого ещё работать и работать", - так отреагировал политолог Александр Кочетков на решение Вселенского патриархата в Константинополе предоставить украинской православной церкви полную независимость от других церквей. В данном случае речь только о Московском патриархате. Документом, подтверждающим обретение независимости, является тот самый Томос, о котором давно и часто говорят и пишут в последнее время украинские СМИ и соцсети.

Читайте такжеУдар кадилом по башке: почему Москва так боится автокефалии УПЦЭту цену уже озвучил другой политолог – Руслан Бортник. По его мнению, УПЦ и УАПЦ не обрели независимость, а просто сменили протекторат. Стремясь уйти из-под влияния Московского патриархата, украинская православная церковь добровольно пошла под власть Константинополя. Так что, делает выводы политолог, в религиозной области Украина также не самостоятельна. Но подобная риторика выглядит составляющей пропагандистских меседжей Кремля по поводу того, что Украина рвёт с Россией, чтобы продаться Америке и немножко – Европе.

Тем не менее, вопросом к практической реализации долгожданного Томоса в украинских реалиях уже достаточно. При том, что сам Томос де-факто не получен. По итогам заседания Синода, которое прошло 11 октября, объявлено: предоставление украинской церкви автокефалии продлевается. Вселенский патриархат лишь приступает к данной процедуре. То есть, Томос обещан, обратной дороги нет – как нету пока и самого Томоса. Появилась информация: все необходимые формальности будут завершены в ноябре. Что даёт людям, далёким от церковных дел, понимания – там тоже есть своя бюрократия, всё  не так быстро. Грубо говоря, почти как в обычном ЖЭКе или другом скучном государственном учреждении.

Читайте такжеВсе только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦА это, в свою очередь, должно приземлить особо восторженных пользователей соцсетей. Их патриотичный сегмент радуется победе и уже гонит "московского попа" поганой метлой. Точно так же эти люди радовались принятию в первом чтении нового языкового закона на минувшей неделе. Хотя он сперва должен пройти второе чтение, с учётом поправок, после подписан спикером, премьером и президентом, далее – опубликованным в "Голосе Украины". И лишь через несколько месяцев после этого закон вступит в законную силу. Хотя реалисты убеждены: выполнять его в Украине не особо будут, так как не предусмотрено наказание за нарушение норм. Если и предусмотрено – то до дела не доходит, как с любым другим законом.

Рискну предположить: Томос как документ в наших реалиях ожидает та же участь. Ведь Вселенский патриархат имеет дело с Россией. Государством, которое не признаёт никаких законов кроме тех, которые сама написала. Да и то, требует их выполнения только от оппонентов.

Это лишь кажется, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл признает правоту Константинополя, законность его решений по Украине и подчинится, отпустив УПЦ из-под своего крыла.

Кремль не признаёт Будапештский меморандум. По приказу Путина нарушена государственная граница Украины, оккупированы Крым и часть Донбасса. Во всех случаях Россия считает себя правой. И нет в мире институтов, способных наставить агрессивное государство на путь истинный. Ни светских, политических, ни гуманитарных, ни церковных.

Начать нужно даже не с того, что российская пропаганда уже трубит о незаконности решения Синода, грядущем церковном расколе и видит причину происходящего в тотальной русофобии всего мира. Что такое Томос, плохо представляют себе обычные украинцы, регулярно посещающие храмы. В лучшем случае спросят: "Зачем это надо, как ходили в эту церковь, так и будем". Что означает: для значительной части верующих храм – прежде всего место для моления, и уже потом – принадлежность к патриархии.

Читайте такжеКонец величия России и спасение Порошенко: последствия автокефалии УПЦВот вам пример. В парке рядом с нашим домом построили церковь. Она относится к Московскому патриархату. Однако рано утром на Пасху здесь собираются люди в вышиванках, язык общения которых – украинский. Они святят пасхи, яйца и колбасы независимо от того, что священник представляет враждебный патриархат. И Томос, о практическом действии которого большинство наших сограждан имеет смутное представление, мозги не прочистит.

Тут вспоминается случай из последних лет СССР. Летом 1990 года я как журналист участвовал в просветительском походе по родной Черниговщине, организованном популярным тогда Народным Рухом. Провинциальный Бахмач встретил невиданной агрессией: пьяные, не смотря на тогдашний дефицит спиртного, мужчины и женщины взяли наши автобусы в плотное кольцо и грозили немедленной расправой, если мы не уберёмся.

Причина вскрылась быстро. Оказывается, местная советская власть поработала с местным священником, а в магазины "выбросили" водку. Святой отец утром на воскресной проповеди предупредил: едет три автобуса католиков обращать православных в свою веру. Тогда всё утряслось, но ситуация может повториться. Только теперь священники, служащие в храмах Московского патриархата, на воскресных проповедях могут с подачи своего "начальства" говорить об американцах, которые "своим" Томосом сеют раскол в православном мире. Противостояние по этой оси очень даже вероятно.

Наконец – как Томос решит проблему принадлежности главных святынь православного мира – Киево-Печерской и Почаевской лавр. Есть и другие, но за эти Московский патриархат будет стоять насмерть и до конца.

Украинской церкви предоставят самостоятельность – но это не значит, что МП соберёт вещички и освободит помещения. Сперва предъявят договор об аренде, который ещё не истёк, и расторгать его МП не собирается. Затем найдут другую причину, по которой не сдадутся без боя. Так что добровольно и мирно, как обещает патриарх Филарет, реализовать право украинской православной церкви на независимость даже с Томосом будет сложно.

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