Украина отдала Крым в обмен на автокефалию?

Что Порошенко пообещал Эрдогану в обмен на автокефалию? / Официальный сайт президента Украины

Нынешние активность и решительность Вселенского Патриархата в отношении украинской автокефалии просто фантастические. Но это было бы невозможно, в том числе, и без неформального одобрения со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана. Потому что Вселенский Патриархат территориально и административно полностью зависит от турецких властей.

Да, Эрдоган играет геополитическую игру на ослабление "друга Владимира". Здесь и ситуация с курдами, и газовый "Турецкий поток", и заигрывание с США, и многое другое. Но только ради геополитики Эрдоган не стал бы негласно содействовать Украине вопреки однозначной позиции России.

Путину уже плевать на Крым

Полагаю, президент Порошенко должен был его чем-то заинтересовать, предложить нечто, что выглядело бы привлекательным.Я не вижу других вариантов, кроме широкой автономии Крыма под турецким протекторатом.Читайте такжеКрым уже не вернется. Астролог рассказал, кто получит полуостров

В стратегическом смысле крах и распад недоимперии неизбежны. Турецкий лидер играет вдолгую. Посредниками в подобных договоренностях могли выступить представители крымско-татарского народа Украины, которые в большом авторитете у Реджепа Эрдогана.

Как по мне, то такая цена за автокефалию, без которой невозможна суверенная Украина, вполне адекватная. Но в любом случае, хотелось бы не гадать, а знать эту цену. Это куда важнее, чем лукаво поздравлять граждан Украины с получением томоса, до которого еще работать и работать.