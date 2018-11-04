Московский патриархат перед выбором: эксперт объяснил, когда УПЦ МП потеряет каноничность

Митрополит Онуфрий / УНИАН

Церковь, которая откажется от участия в объединительном соборе, потеряет свою каноничность, заявил политический эксперт Александр Леонов.

"Де-факто УПЦ МП действительно существует. Эта церковь была украинской и подчинялась Москве. После собора Вселенского патриархата все православные иерархи в Украине: УПЦ КП, УПЦ МП и УАПЦ - канонические. Всех пригласят на объединительный собор для создания Единой поместной церкви. Тот, кто не примет участие, по сути, теряет каноничность. Константинополь ставит Московский патриархат перед жестким выбором", - подчеркнул он в комментарии "Каналу 24".

По его словам, решение Константинополя об автокефалии Украинской православной церкви означает, что Украина является канонической территорией Вселенского патриархата.

Вместе с тем Леонов отметил, что акт о передаче Киевской метрополии РПЦ в 1686 году был сделан под давлением, поэтому это было самозахват Русской церковью Киевской метрополии, который затем в Москве пытались узаконить.

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Ранее в УПЦ МП заявили о том, что предстоятель УПЦ Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет и предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий не смогут участвовать в выборах главы объединенной церкви.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.

Напомним, 17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).