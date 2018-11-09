Операция "Преемник": назван "дублер" Филарета, который может возглавить Единую церковь в Украине

Митрополит Епифаний (Думенко) может возглавить Единую церковь в Украине / facebook.com/kosovany

На фоне информации о том, что патриарху Филарету запретили участвовать в выборах главы поместной церкви (которую в УЦ КП уже назвали "московским информационным вбросом"), в последнее время появляется все больше информации о возможных главах Единой православной церкви в Украине.

От Московского патриархата называется митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). А вот от Киевского патриархата чаще всего называют самого предстоятеля этой Церкви – митрополита Филарета (Денисенко). При этом источники утверждают, что кандидатура Филарета не устраивает Константинополь. И вот появился компромиссный вариант.

Читайте такжеМосковский патриархат перед выбором: эксперт объяснил, когда УПЦ МП потеряет каноничность"В УПЦ КП есть "дублер" Филарета (Денисенко), который может заменить его в роли "единого кандидата" от епископата этой Церкви на учредительном соборе ПЦвУ. Это 39-летний любимчик Филарета митрополит Епифаний (Думенко)", – пишет Telegram-канал "Церквач".

По их данным, сразу после школы Епифаний поступил в Киевскую духовную семинарию УПЦ КП, потом подвизался в Ровенской епархии и стажировался в Греции в Афинском национальном университете. Постригся в монахи он в 28 лет, и с тех пор "неразлучен с Филаретом": он является его личным секретарем, архимандритом, наместником киевского Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря, управляющим делами Киевской Патриархии — все за один год.

"Под крылом Денисенко Епифаний всего через два года после пострига стал епископом, викарием Киевской епархии. Сегодня он в УПЦ КП ректор и директор всего, что только можно, больше остальных архиереев пользуется доверием своего аввы, так что Филарет, если Фанар поставит ему ультиматум, может решиться на "операцию преемник", – утверждает Telegram-канал.

При этом отмечается, что, строго говоря, Епифаний уже и так вполне официально преемник (это называется "патриарший наместник"), и в случае смерти Филарета автоматически становится местоблюстителем.

"Разумеется, по всем канонам жанра, митрополит отказывается преждевременно заступать на место Филарета, но не так, чтобы слишком: "Все мы едины во мнении, что только святейший патриарх имеет опыт и все необходимые качества, чтобы возглавить эту единую Поместную Православную Церковь. А уже Собор выберет, кто возглавит".

Есть версия, что епископат УПЦ КП единогласно выдвинет Филарета на Соборе, чтобы потешить его самолюбие, а затем он возьмет самоотвод. Это будет красиво",

– пишет "Церквач".

И резюмирует: "Кандидатура Епифания, безусловно, повышает шансы на успешные переговоры с участниками учредительного Собора от УПЦ МП и УАПЦ, но не так, чтобы очень. Уж слишком широко торчат из-за спины молодого владыки филаретовские уши".

Томос для УПЦ: история вопроса

Напомним, 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

Читайте такжеФиларет и Макарий устроили словесную перепалку сразу после решения Вселенского патриархата о томосе7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

3 ноября Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Варфоломей выразил уверенность, что "решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине".

При этом объединительный Собор перенесли на новую дату. Теперь он назначен на 22 ноября нынешнего года.