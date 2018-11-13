Варфоломей планирует передать Томос Онуфрию, а не Филарету - росСМИ

По словам источника, Варфоломей решил "переиграть" ситуацию / Вселенский патриарх Варфоломейфото: stopoikumena.ru

Вселенский патриарх Варфоломей рассматривает вариант передачи Томоса патриарху УПЦ МП Онуфрию, а не представителям УПЦ КП или УАПЦ.

О такой возможности сообщает российское информагентство РИА Новости со ссылкой на собственный близкий к верхушке Константинопольского патриархата источник.

Источник отметил, что в Фанаре не рассматривают варианта предоставления Томоса Филарету (УПЦ КП) либо Макарию (УАПЦ).

"Томос автокефалии не дадут Филарету. Нет таких мыслей. В заявлении от 11 октября с него сняли анафему. Только это и ничего более", - заявил источник, добавив, что даже от отмены анафем с Филарета и Макария у Константинополя начались проблемы - многие церкви не признали решения Варфоломея..

"После того, как патриарх Алексий Второй объявил анафему Филарету, тот обращался в Константинопольский патриархат шесть раз, чтобы "вылечить раскол". Патриархат ему отвечал 25 лет, что "не могу сделать ничего, поскольку ты принадлежишь Московскому патриархату". Его не признала ни одна церковь, его считали раскольником. Сейчас патриарх Варфоломей счел нужным ответить ему, снять с него раскол. Это было ошибкой патриархата. Теперь он теряет позиции...", - отметил источник.

При этом, отметил он, якобы ни одна церковь не поддержала Варфоломея.

"Ни одна. Это означает единство православной церкви. Нет папы у православных. В православии все решает Собор... В этот момент нет ни одной церкви на стороне патриарха Варфоломея. Если Константинопольский патриархат пойдет дальше в этом решении, он будет ослабевать и дальше", - полагает он.

Итого, отметил он, Варфоломей задумался о том, чтобы отдать Томос Онуфрию.

"Сейчас если и идет речь о предоставлении автокефалии, то Онуфрию. Если дадут, то дадут митрополиту Онуфрию, и пусть делает, что хочет. Но Онуфрий ее не просил, не хочет ее, не добивался ее", - сказал собеседник агентства.

Источник также напомнил, что Томос об автокефалии от Константинополя может получить только предстоятель Объединенной украинской церкви, которого изберут на Объединительном Соборе - однако даже дата этого Собора пока не назначена.

Напомним, синод Украинской православной Церкви Московского патриархата отказался встречаться с гарантом на его территории – в "Украинском доме" – после того, как сегодня президент Украины Петр Порошенко так и не явился на широко разрекламированную встречу с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.

Позднее стали известны решения сегодняшнего заседания Синода Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, речь идет о разрыве отношений УПЦ МП с Константинополем и отказе участвовать в процессе создания автокефальной Украинской православной церкви.

Как отмечали эксперты, до встречи Порошенко с верхушкой УПЦ МП не получится назначить дату объединительного Собора, на котором должен быть назначен глава будущей независимой церкви Украины. Несмотря на заявления, что Собор состоится 22 ноября, отмечается, что "по крайней мере до встречи с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре 13 ноября, дата Собора объявлена не будет. Скорее всего, не будет объявлена она и после этого".

Напомним, 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

3 ноября Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Варфоломей выразил уверенность, что "решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине".

Что касается возможных глав Единой православной церкви в Украине, то от Московского патриархата называется митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). А вот от Киевского патриархата чаще всего называют самого предстоятеля этой Церкви – митрополита Филарета (Денисенко). При этом источники утверждают, что кандидатура Филарета не устраивает Константинополь. При этом компромиссным вариантом называют "дублера" Филарета – 39-летнего "любимчика" Филарета митрополита Епифания (Думенко).