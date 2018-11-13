Варфоломей планирует передать Томос Онуфрию, а не Филарету - росСМИ

13 ноября 2018, 21:21

Источник отметил, что в Фанаре не рассматривают варианта предоставления Томоса Филарету (УПЦ КП) либо Макарию (УАПЦ).

Вселенского патриарха могут завалить "спамом" из Украины
По словам источника, Варфоломей решил "переиграть" ситуацию / Вселенский патриарх Варфоломейфото: stopoikumena.ru

Вселенский патриарх Варфоломей рассматривает вариант передачи Томоса патриарху УПЦ МП Онуфрию, а не представителям УПЦ КП или УАПЦ.

О такой возможности сообщает российское информагентство РИА Новости со ссылкой на собственный близкий к верхушке Константинопольского патриархата источник.

Источник отметил, что в Фанаре не рассматривают варианта предоставления Томоса Филарету (УПЦ КП) либо Макарию (УАПЦ).

"Томос автокефалии не дадут Филарету. Нет таких мыслей. В заявлении от 11 октября с него сняли анафему. Только это и ничего более", - заявил источник, добавив, что даже от отмены анафем с Филарета и Макария у Константинополя начались проблемы - многие церкви не признали решения Варфоломея.. 

"После того, как патриарх Алексий Второй объявил анафему Филарету, тот обращался в Константинопольский патриархат шесть раз, чтобы "вылечить раскол". Патриархат ему отвечал 25 лет, что "не могу сделать ничего, поскольку ты принадлежишь Московскому патриархату". Его не признала ни одна церковь, его считали раскольником. Сейчас патриарх Варфоломей счел нужным ответить ему, снять с него раскол. Это было ошибкой патриархата. Теперь он теряет позиции...", - отметил источник.

При этом, отметил он, якобы ни одна церковь не поддержала Варфоломея.

"Ни одна. Это означает единство православной церкви. Нет папы у православных. В православии все решает Собор... В этот момент нет ни одной церкви на стороне патриарха Варфоломея. Если Константинопольский патриархат пойдет дальше в этом решении, он будет ослабевать и дальше", - полагает он. 

Итого, отметил он, Варфоломей задумался о том, чтобы отдать Томос Онуфрию.

"Сейчас если и идет речь о предоставлении автокефалии, то Онуфрию. Если дадут, то дадут митрополиту Онуфрию, и пусть делает, что хочет. Но Онуфрий ее не просил, не хочет ее, не добивался ее", - сказал собеседник агентства.

Источник также напомнил, что Томос об автокефалии от Константинополя может получить только предстоятель Объединенной украинской церкви, которого изберут на Объединительном Соборе - однако даже дата этого Собора пока не назначена.

Напомним, синод Украинской православной Церкви Московского патриархата отказался встречаться с гарантом на его территории – в "Украинском доме" – после того, как сегодня президент Украины Петр Порошенко так и не явился на широко разрекламированную встречу с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.

Позднее стали известны решения сегодняшнего заседания Синода Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, речь идет о разрыве отношений УПЦ МП с Константинополем и отказе участвовать в процессе создания автокефальной Украинской православной церкви.

Как отмечали эксперты, до встречи Порошенко с верхушкой УПЦ МП не получится назначить дату объединительного Собора, на котором должен быть назначен глава будущей независимой церкви Украины. Несмотря на заявления, что Собор состоится 22 ноября, отмечается, что "по крайней мере до встречи с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре 13 ноября, дата Собора объявлена не будет. Скорее всего, не будет объявлена она и после этого".

Напомним, 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

3 ноября Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Варфоломей выразил уверенность, что "решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине".

Что касается возможных глав Единой православной церкви в Украине, то от  Московского патриархата называется митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). А вот от Киевского патриархата чаще всего называют самого предстоятеля этой Церкви – митрополита Филарета (Денисенко). При этом источники утверждают, что кандидатура Филарета не устраивает Константинополь. При этом компромиссным вариантом называют "дублера" Филарета – 39-летнего "любимчика" Филарета митрополита Епифания (Думенко).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
УПЦ КП УПЦ МП патриарх Филарет митрополит Онуфрий автокефалия Патриарх Варфоломей Митрополит Макарий Томос
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
22:59
"Еще 20 лет поработает": стало известно, как "Северный поток-2" повлияет на украинскую ГТС
22:39
В Севастополе возобновили грозящую Херсонесу разрушением стройку
22:35
"Секс и прогулки": топ-6 привычек, продляющих человеческую жизнь
22:21
В "Украинском доме" Порошенко провел встречу с частью иерархов УПЦ МП - СМИ
22:02
Автор скандального ролика "Топаз, дай команду" стал гражданином России Видео
21:58
Российские приставы начали охоту за Земфирой из-за долга по ЖКХ
21:32
"На пороге техногенных катастроф": Эксперт рассказал, чем чреваты проблемы со срывом отопительного сезона
21:22
Россию обвинили во взломе системы GPS на учениях НАТО в Норвегии
21:21
Варфоломей планирует передать Томос Онуфрию, а не Филарету - росСМИ Видео
20:50
У Порошенко прокомментировали экстренный Синод УПЦ МП
20:29
Зоря разоблачил саботаж УПЦ МП встречи с Порошенко
20:01
"В советское время расстреляли бы": в России учитель угрожала детям за надпись "Путин-вор" Видео
19:59
Украинцев поймали на незаконном ремонте боевых самолетов
19:31
90% крымчан получили российский паспорт - Бабин
19:26
"Команда Порошенко ведет подлую игру": Приходько оправдала уход со скандального интервью Видео
19:07
"Наконец-то виден Гиперлуп": из-за прорыва трубы заблокировано движение в центре Киева Фото Видео
18:58
"Останешься, когда все уедут?": Сеть в восторге от трейлера нового украинского фильма Видео
18:29
"Свалятся деньги. Много денег": астрологи предупредили о вероломных подарках Венеры на этой неделе Видео
18:09
Выборы президента-2019: Порошенко в случае выхода во второй тур проиграет основным конкурентам Фото
17:53
"Сделаем Францию снова великой": Трамп затроллил Макрона из-за национализма и общеевропейской армии
17:50
В США рассказали, как Украина может стать энергонезависимой
17:50
Эксперт дал прогноз насчет судьбы украинской газотранспортной системы
17:48
"Развод" с Константинополем и отказ от Томоса: какие судьбоносные решения принял Синод УПЦ МП Видео
17:10
После сорванной Порошенко встречи в Лавре Синод УПЦ МП выдвинул президенту ультиматум Видео
17:00
Детей отправили на каникулы: еще один крупный город Украины замерзает без отопления Видео
16:53
"Бегство Продана", или Когда пиар дороже работы мнение
16:52
"Понятно, почему Гройсман похудел на 15 кг": в сети комментируют "бегство" Продана
16:46
Прокуратура открыла уголовное дело из-за "выборов" в "ЛНР"
16:30
"Вагины тоже впадают в депрессию": топ-5 неожиданных фактов о женском влагалище
15:58
В Киеве приняли решение по новым тарифам на отопление
15:47
Сеть умилил трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу" Видео
15:47
Порошенко сорвал встречу с верхушкой Московского патриархата Видео
15:27
Под Одессой полиция спасла из рабства сотню украинцев
15:23
"Он душевнобольной": премьер Чехии прокомментировал "крымское похищение" его сына
14:58
Таисия Повалий назвала концерт в Кремле "знаковым событием"
14:55
"Сволочь": в центре Киева блондинка с топором изувечила спорткар Видео
14:49
МВФ оценил шокирующие потери экономики Украины из-за коррупции
14:16
Эксперт оценил, смогут ли власти Украины и "Нафтогаз" помешать "Северному потоку-2"
14:15
"Глаз не отвести": Слава из "НеАнгелов" показала стройную фигуру в бикини
13:59
Журналист: "Жаба" Луценко выдавила из него "российские казачки" стоимостью в 20 месячных пенсий
13:21
"Ошибки Украины": Вятрович назвал опору российской агрессии на Донбассе
13:17
"Снега наметет до 6 см": в ГСЧС предупредили, каким регионам Украины ждать снежного коллапса Видео
13:17
Очень горячо: Ирина Шейк снилась в крохотных бикини и сапогах
13:10
В Киеве будут снимать международный сериал - Кличко
12:46
Акция неповиновения: евробляхеры назвали дату всеукраинского протеста Видео
12:45
"Любовница" Максима Галкина прокомментировала отношения с юмористом
12:38
Политсовет Оппоблока не поддержал инициативу Бойко по союзу с Рабиновичем
12:21
"Ты, ублюдок, попал": во Львове маршрутчик устроил скандал с подростком Видео
12:01
"Большой и это хорошо": игрок "Милана" случайно засветил на фото с Роналду пенис Кьеллини
11:56
"Наконец-то не голая": Ани Лорак вызвала восторг скромным нарядом
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять