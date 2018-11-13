"Развод" с Константинополем и отказ от Томоса: какие судьбоносные решения принял Синод УПЦ МП

УПЦ МП приняла ряд судьбоносных решений/ ТСН

По итогам сегодняшнего заседания Синода Украинской православной церкви Московского патриархата был принят ряд судьбоносных для Украины решений.

Во-первых, УПЦ МП отказывается от участия в процессе создания автокефальной Украинской православной церкви. По мнению епископов, этот процесс "не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины".

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Во-вторых, УПЦ МП объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.

"Считаем недопустимым незаконное вмешательство Константинопольского патриархата во внутренние дела другой Поместной церкви и попытки решать украинский церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников, игнорируя голос канонической Украинской православной церкви. Зато с сожалением констатируем, что сотни тысяч обращений верующих нашей Церкви к патриарху Варфоломею с призывом не узаконивать раскол под предлогом создания автокефалии так и остались без внимания", – говорится в постановлении Собора епископов УПЦ МП, обнародованном 13 ноября.

При этом Собор считает недействительным решение Синода Константинопольского Патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса. Снятие анафемы с раскольников — "следствие искаженного толкования православных канонов".

Читайте такжеКонстантинополь назвал действия РПЦ "сатанинскими"В-третьих, Московский патриархат отказался менять название. Если же Верховная Рада примет решение все-таки переименовать эту церковь, то это требование будет оспариваться.

В заключение Собор призвал "всех чад Украинской Православной Церкви усилить молитвы", а Константинопольский Патриархат — к диалогу с участием остальных канонических Церквей "с целью соборного решения этой проблемы" (то есть возникшего церковного кризиса в Украине).

Ранее Синод Украинской православной Церкви Московского патриархата отказался встречаться с гарантом на его территории – в "Украинском доме" – после того, как сегодня президент Украины Петр Порошенко так и не явился на широко разрекламированную встречу с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.

Как отмечали эксперты, до встречи Порошенко с верхушкой УПЦ МП не получится назначить дату объединительного Собора, на котором должен быть назначен глава будущей независимой церкви Украины. Несмотря на заявления, что Собор состоится 22 ноября, отмечается, что "по крайней мере до встречи с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре 13 ноября, дата Собора объявлена не будет. Скорее всего, не будет объявлена она и после этого".

Напомним, 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

3 ноября Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Варфоломей выразил уверенность, что "решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине".

Что касается возможных глав Единой православной церкви в Украине, то от Московского патриархата называется митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). А вот от Киевского патриархата чаще всего называют самого предстоятеля этой Церкви – митрополита Филарета (Денисенко). При этом источники утверждают, что кандидатура Филарета не устраивает Константинополь. При этом компромиссным вариантом называют "дублера" Филарета – 39-летнего "любимчика" Филарета митрополита Епифания (Думенко).