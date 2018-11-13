После сорванной Порошенко встречи в Лавре Синод УПЦ МП выдвинул президенту ультиматум

УПЦ МП выдвинул Порошенко ультиматум / фото: rbc.ua

Синод Украинской православной Церкви Московского патриархата отказался встречаться с гарантом на его территории – в "Украинском доме" – после того, как сегодня президент Украины Петр Порошенко так и не явился на широко разрекламированную встречу с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.

Как сообщает пресс-служба УПЦ МП, сегодняшний Собор по итогам своего собрания объявил о созыве Собора епископов УПЦ МП, а также решил провести встречу с Порошенко не в "Украинском доме", а на территории Киево-Печерской лавры.

Читайте такжеВ РПЦ взбесились из-за требования Порошенко покинуть Украину"Об этом решении Собора епископов было сразу сообщено президенту. Однако президент от встречи отказался. Учитывая эти обстоятельства, Собор епископов Украинской Православной Церкви подтверждает свою готовность к встрече с президентом Украины, но на церковной территории", — отмечается в сообщении пресс-службы Московского патриархата.

Ранее источник в церковных кругах рассказал, что Администрация президента по-прежнему пытается договориться о встрече с представителями УПЦ МП. "Контакты продолжаются. Результат пока неясен", — пишет Интерфакс-Украина, со ссылкой на свои источники.

Ранее эксперты отмечали, что до встречи Порошенко с верхушкой УПЦ МП не получится назначить дату объединительного Собора, на котором должен быть назначен глава будущей независимой церкви Украины. Несмотря на заявления, что Собор состоится 22 ноября, отмечается, что "по крайней мере до встречи с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре 13 ноября, дата Собора объявлена не будет. Скорее всего, не будет объявлена она и после этого".

Напомним, 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

3 ноября Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Варфоломей выразил уверенность, что "решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине".

Что касается возможных глав Единой православной церкви в Украине, то от Московского патриархата называется митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). А вот от Киевского патриархата чаще всего называют самого предстоятеля этой Церкви – митрополита Филарета (Денисенко). При этом источники утверждают, что кандидатура Филарета не устраивает Константинополь. При этом компромиссным вариантом называют "дублера" Филарета – 39-летнего "любимчика" Филарета митрополита Епифания (Думенко).