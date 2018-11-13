У Порошенко прокомментировали экстренный Синод УПЦ МП

Синод УПЦ МП / Сайт УПЦ МП

Экстренное заседание Синода, которое стало причиной срыва запланированной ранее встречи иерархов церкви и президента Украины Петра Порошенко, как и решения, которые были приняты церковниками на этом заседании, не смогут сорвать процесс создания Украинской Поместной Православной Церкви.

"Последовательно отстаивая единство Украины, стремясь единства Украинской Церкви, еще несколько недель назад президент Украины инициировал встречу со всеми архиереями УПЦ МП, пригласив их в "Украинский дом". Но тот, кто не хочет результата, ищет причин для отказа. Так и большая часть архиереев МП начала искать объяснения, чтобы не прийти на встречу: мол, место не подходит", - заявил пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что Собор, вероятно, проводился "по сценарию, направленному из Москвы".

Цеголко заявил также, что тот "язык ультимативных требований", которым говорит, УПЦ МП, неуместен, так как автокефалию поддерживает абсолютное большинство граждан государства.

"Поэтому идти против воли собственного народа - это очевидно путь в никуда", - считает Цеголко.

"Президент пригласил владык УПЦ МП к диалогу, чтобы они из первых уст услышали информацию о его переговорах с Вселенским Патриархом, о соглашении между Украиной и Константинопольским Патриархатом и о готовности Вселенского Престола способствовать проведению объединительного Собора. Президент Украины готов к диалогу. Двери "Украинского дома" остаются открытыми", - подытожил Цеголко.

Напомним, синод Украинской православной Церкви Московского патриархата отказался встречаться с гарантом на его территории – в "Украинском доме" – после того, как сегодня президент Украины Петр Порошенко так и не явился на широко разрекламированную встречу с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.

Позднее стали известны решения сегодняшнего заседания Синода Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, речь идет о разрыве отношений УПЦ МП с Константинополем и отказе участвовать в процессе создания автокефальной Украинской православной церкви.