У Порошенко прокомментировали экстренный Синод УПЦ МП

13 ноября 2018, 20:50

Именно это "мероприятие" сегодня сорвало встречу главы государства с иерархами церкви.

Синод УПЦ МП
Синод УПЦ МП / Сайт УПЦ МП

Экстренное заседание Синода, которое стало причиной срыва запланированной ранее встречи иерархов церкви и президента Украины Петра Порошенко, как и решения, которые были приняты церковниками на этом заседании, не смогут сорвать процесс создания Украинской Поместной Православной Церкви.

"Последовательно отстаивая единство Украины, стремясь единства Украинской Церкви, еще несколько недель назад президент Украины инициировал встречу со всеми архиереями УПЦ МП, пригласив их в "Украинский дом". Но тот, кто не хочет результата, ищет причин для отказа. Так и большая часть архиереев МП начала искать объяснения, чтобы не прийти на встречу: мол, место не подходит", - заявил пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что Собор, вероятно, проводился "по сценарию, направленному из Москвы".

Цеголко заявил также, что тот "язык ультимативных требований", которым говорит, УПЦ МП, неуместен, так как автокефалию поддерживает абсолютное большинство граждан государства.

"Поэтому идти против воли собственного народа - это очевидно путь в никуда", - считает Цеголко.

"Президент пригласил владык УПЦ МП к диалогу, чтобы они из первых уст услышали информацию о его переговорах с Вселенским Патриархом, о соглашении между Украиной и Константинопольским Патриархатом и о готовности Вселенского Престола способствовать проведению объединительного Собора. Президент Украины готов к диалогу. Двери "Украинского дома" остаются открытыми", - подытожил Цеголко.

Напомним, синод Украинской православной Церкви Московского патриархата отказался встречаться с гарантом на его территории – в "Украинском доме" – после того, как сегодня президент Украины Петр Порошенко так и не явился на широко разрекламированную встречу с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.

Позднее стали известны решения сегодняшнего заседания Синода Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, речь идет о разрыве отношений УПЦ МП с Константинополем и отказе участвовать в процессе создания автокефальной Украинской православной церкви.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Цеголко Петр Порошенко УПЦ МП синод
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
21:22
Россию обвинили во взломе системы GPS на учениях НАТО в Норвегии
21:21
Варфоломей планирует передать Томос Онуфрию, а не Филарету - росСМИ Видео
20:50
У Порошенко прокомментировали экстренный Синод УПЦ МП
20:29
Зоря разоблачил саботаж УПЦ МП встречи с Порошенко
20:01
"В советское время расстреляли бы": в России учитель угрожала детям за надпись "Путин-вор" Видео
19:59
Украинцев поймали на незаконном ремонте боевых самолетов
19:31
90% крымчан получили российский паспорт - Бабин
19:26
"Команда Порошенко ведет подлую игру": Приходько оправдала уход со скандального интервью Видео
19:07
"Наконец-то виден Гиперлуп": из-за прорыва трубы заблокировано движение в центре Киева Фото Видео
18:58
"Останешься, когда все уедут?": Сеть в восторге от трейлера нового украинского фильма Видео
18:29
"Свалятся деньги. Много денег": астрологи предупредили о вероломных подарках Венеры на этой неделе Видео
18:09
Выборы президента-2019: Порошенко в случае выхода во второй тур проиграет основным конкурентам Фото
17:53
"Сделаем Францию снова великой": Трамп затроллил Макрона из-за национализма и общеевропейской армии
17:50
В США рассказали, как Украина может стать энергонезависимой
17:50
Эксперт дал прогноз насчет судьбы украинской газотранспортной системы
17:48
"Развод" с Константинополем и отказ от Томоса: какие судьбоносные решения принял Синод УПЦ МП Видео
17:10
После сорванной Порошенко встречи в Лавре Синод УПЦ МП выдвинул президенту ультиматум Видео
17:00
Детей отправили на каникулы: еще один крупный город Украины замерзает без отопления Видео
16:53
"Бегство Продана", или Когда пиар дороже работы мнение
16:52
"Понятно, почему Гройсман похудел на 15 кг": в сети комментируют "бегство" Продана
16:46
Прокуратура открыла уголовное дело из-за "выборов" в "ЛНР"
16:30
"Вагины тоже впадают в депрессию": топ-5 неожиданных фактов о женском влагалище
15:58
В Киеве приняли решение по новым тарифам на отопление
15:47
Сеть умилил трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу" Видео
15:47
Порошенко сорвал встречу с верхушкой Московского патриархата Видео
15:27
Под Одессой полиция спасла из рабства сотню украинцев
15:23
"Он душевнобольной": премьер Чехии прокомментировал "крымское похищение" его сына
14:58
Таисия Повалий назвала концерт в Кремле "знаковым событием"
14:55
"Сволочь": в центре Киева блондинка с топором изувечила спорткар Видео
14:49
МВФ оценил шокирующие потери экономики Украины из-за коррупции
14:16
Эксперт оценил, смогут ли власти Украины и "Нафтогаз" помешать "Северному потоку-2"
14:15
"Глаз не отвести": Слава из "НеАнгелов" показала стройную фигуру в бикини
13:59
Журналист: "Жаба" Луценко выдавила из него "российские казачки" стоимостью в 20 месячных пенсий
13:21
"Ошибки Украины": Вятрович назвал опору российской агрессии на Донбассе
13:17
"Снега наметет до 6 см": в ГСЧС предупредили, каким регионам Украины ждать снежного коллапса Видео
13:17
Очень горячо: Ирина Шейк снилась в крохотных бикини и сапогах
13:10
В Киеве будут снимать международный сериал - Кличко
12:46
Акция неповиновения: евробляхеры назвали дату всеукраинского протеста Видео
12:45
"Любовница" Максима Галкина прокомментировала отношения с юмористом
12:38
Политсовет Оппоблока не поддержал инициативу Бойко по союзу с Рабиновичем
12:21
"Ты, ублюдок, попал": во Львове маршрутчик устроил скандал с подростком Видео
12:01
"Большой и это хорошо": игрок "Милана" случайно засветил на фото с Роналду пенис Кьеллини
11:56
"Наконец-то не голая": Ани Лорак вызвала восторг скромным нарядом
11:50
Банк Порошенко обналичил арестованные миллиарды сына Януковича - СМИ
11:44
Коболев предложил Кабмину радикально повлиять на будущее "Нафтогаза"
11:32
В Польше на пешеходном переходе авто сбило трех украинок: есть жертвы Фото
11:06
Нomo soveticus: как Донбасс стал центром эксперимента по созданию советского человека мнение
11:02
"Анастасия, вы говно": Волочкова ударила ногой собаку и разозлила Сеть Видео
11:00
"Выборы" на Донбассе: среди наблюдателей оказался венгерский политик из "Йоббика" Видео
10:45
"Бунт ихтамнетов". Путинские наемники захотели легализоваться через суд в Гааге
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять