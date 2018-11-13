Зоря разоблачил саботаж УПЦ МП встречи с Порошенко

Архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что епископы УПЦ МП сговорились против Порошенко / Главред

Архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что УПЦ МП собрала епископов в Киеве-Печерской лавре, чтобы сорвать встречу с президентом Петром Порошенко.

На своей странице в Facebook Зоря подчеркнул, что проведение собора заранее не анонсировалось, поэтому решение о его проведении было спонтанным.

"Выглядит так, что единственная причина внезапного созыва собора — это то, что по статуту участие в нем для архиереев является обязательным. То есть собор — просто метод удерживать епископов в лавре и не дать им возможность самостоятельно поехать к президенту", — пишет он.

Зоря подчеркнул, что накануне Порошенко провел встречу с епископами УПЦ КП, поэтому встреча с архиереями Московского патриархата была ожидаемой.

"Проведения встречи не на территории лавры предусматривалось как основная возможность. Однако связанный с депутатом Новинским канцлер МПвУ митрополит Антоний Паканыч специально рассылает приглашения на встречу в Лавре, хотя это место на момент рассылки письма не было оговорено — чтобы вынудить главу государства следовать их условиям", — рассказал он.

Напомним, синод Украинской православной Церкви Московского патриархата отказался встречаться с гарантом на его территории – в "Украинском доме" – после того, как сегодня президент Украины Петр Порошенко так и не явился на широко разрекламированную встречу с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.

Позднее стали известны решения сегодняшнего заседания Синода Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, речь идет о разрыве отношений УПЦ МП с Константинополем и отказе участвовать в процессе создания автокефальной Украинской православной церкви.