Виталий Козловский публично обозвал Игоря Кондратюка - детали

Виталий Козловский продолжил тему конфликта с бывшим продюсером.

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Виталий Козловский - конфликт / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Козловский, Игорь Кондратюк

Кратко:

Виталий Козловский обратился к Кондратюку

Как он его обозвал

Украинский известный певец Виталий Козловский обратился к своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку, которому недавно выплатил долг.

На Instagram-странице "Сцена.Uа" появилось видео, как Козловский обозвал Кондратюка.

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Певец пел песню "Мала змогла", а после слов "Ти думав, що без тебе розклеїться мала" сказал скандальную фразу.

"Ты думал, что без тебя расклеится малыш. А малыш смог! Это послание к старому очкарику", – выдал Козловский.

Виталий Козловский о Кондратюке / фото: скрин instagram.com/scena_ua/

Напомним, конфликт между певцом и продюсером длился 13 лет: Кондратюк получил всю сумму денежной компенсации за нарушения авторских прав, а Козловский - права на хиты, которые сделали его знаменитым. Чтобы отдать долг артисту даже пришлось продать квартиру родителей во Львове.

Виталий Козловский / Инфографика: Главред

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Виталий Козловский - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, ранее Виталий Козловский признался, что стал отцом, и впервые рассказал на широкую публику про рождение сына Оскара. Незадолго до появления мальчика певец женился на его маме - своей давней возлюбленной Юлии Бакуменко.

Также Козловский рассказал, почему он, как украиноязычный артист, в прошлом соглашался исполнять песни на русском языке по совету музыкальных продюсеров.

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О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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