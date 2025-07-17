Виталий Козловский публично обозвал Игоря Кондратюка - детали

Кратко:
- Виталий Козловский обратился к Кондратюку
- Как он его обозвал
Украинский известный певец Виталий Козловский обратился к своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку, которому недавно выплатил долг.
На Instagram-странице "Сцена.Uа" появилось видео, как Козловский обозвал Кондратюка.
Певец пел песню "Мала змогла", а после слов "Ти думав, що без тебе розклеїться мала" сказал скандальную фразу.
"Ты думал, что без тебя расклеится малыш. А малыш смог! Это послание к старому очкарику", – выдал Козловский.
Напомним, конфликт между певцом и продюсером длился 13 лет: Кондратюк получил всю сумму денежной компенсации за нарушения авторских прав, а Козловский - права на хиты, которые сделали его знаменитым. Чтобы отдать долг артисту даже пришлось продать квартиру родителей во Львове.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Виталий Козловский - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, ранее Виталий Козловский признался, что стал отцом, и впервые рассказал на широкую публику про рождение сына Оскара. Незадолго до появления мальчика певец женился на его маме - своей давней возлюбленной Юлии Бакуменко.
Также Козловский рассказал, почему он, как украиноязычный артист, в прошлом соглашался исполнять песни на русском языке по совету музыкальных продюсеров.
Вас может заинтересовать:
- "Вынесли все ценное": дом Софии Ротару ограбили
- Известный украинский артист признался в чувствах к Злате Огневич
- У мужа Нади Дорофеевой случилось беда - что произошло
О персоне: Виталий Козловский
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред