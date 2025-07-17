Кратко:
- Где должны были выступать российские артисты
- Почему их убрали из фестиваля
В Азербайджане решили отменить российских артистов.
Кроме того, российские артисты, в том числе и предательница Украины Ани Лорак, также должны были выступить на музыкальном фестивале Dream Fest 2025 с 23 по 26 июля.
Однако накануне мероприятия организаторы сменили программу – исполнителей из России решили убрать. Такое решение приняло Министерство культуры Азербайджана на фоне обострения дипломатических отношений со страной-агрессором.
Первоначально среди хедлайнеров феста были заявлены Ани Лорак, группа "Руки вверх", Клава Кока, Егор Крид, Стас Пьеха и другие артисты из России. Однако теперь их заменят местными исполнителями. К слову, там также заявлены мировые знаменитости, среди которых Алессандро Сафина, группа Aqua, InGrid, Николь Шерзингер и другие популярные во всем мире артисты.
На сайте фестиваля говорится, что программа первого и третьего дней останется без изменений. На второй и четвертый день подберут новых участников.
Убрали из программы даже ведущих - Регину Тодоренко и Милоша Биковича.
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Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.
Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.
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