Российские артисты лишаются выступлений по всему миру.

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В Азербайджане отменили российских артистов / Коллаж Главред, фото КП, Instagram/anilorak

Кратко:

Где должны были выступать российские артисты

Почему их убрали из фестиваля

В Азербайджане решили отменить российских артистов.

Кроме того, российские артисты, в том числе и предательница Украины Ани Лорак, также должны были выступить на музыкальном фестивале Dream Fest 2025 с 23 по 26 июля.

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Однако накануне мероприятия организаторы сменили программу – исполнителей из России решили убрать. Такое решение приняло Министерство культуры Азербайджана на фоне обострения дипломатических отношений со страной-агрессором.

В Азербайджане отменили российских артистов / Фото dreammusicfest.com

Первоначально среди хедлайнеров феста были заявлены Ани Лорак, группа "Руки вверх", Клава Кока, Егор Крид, Стас Пьеха и другие артисты из России. Однако теперь их заменят местными исполнителями. К слову, там также заявлены мировые знаменитости, среди которых Алессандро Сафина, группа Aqua, InGrid, Николь Шерзингер и другие популярные во всем мире артисты.

Ани Лорак продолжает развлекать россиян / фото: instagram.com, Ани Лорак

На сайте фестиваля говорится, что программа первого и третьего дней останется без изменений. На второй и четвертый день подберут новых участников.

Убрали из программы даже ведущих - Регину Тодоренко и Милоша Биковича.

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Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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