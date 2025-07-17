Когда украинские бойцы смогут вернуться с фронта: Зеленский четко ответил

Президент Украины подчеркнул, что наши защитники заслуживают качественных ротаций.

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Зеленский сделал заявление о сроках службы военных / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Ключевые тезисы президента:

Украинские защитники вернутся домой, когда мы победим врага

Бойцы заслуживают качественных ротаций

В четверг, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде ответил одному из нардепов на вопрос о том, когда в Украине состоится демобилизация военных. Заявление украинского лидера приводит народный депутат Ярослав Железняк.

"Наши люди, героические военные, вернутся домой, когда мы победим врага, а это потом... Наши Герои заслуживают качественных ротаций", - заявил Зеленский. видео дня

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Кроме того, президент Украины в Раде вспомнил об изменениях в правительстве. Он поблагодарил Дениса Шмыгаля за работу и выразил благодарность Юлии Свириденко за "кэшбек" и "1000 Зеленского".

Зеленский добавил, что будут новые соглашения с США, поэтому и нужны изменения в дипломатической работе с Америкой.

Мобилизация в Украине - новости по теме

Как писал Главред, Верховная Рада 15 июля продлила действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине на 90 дней - до 5 ноября текущего года.

Напомним, в среду, 16 июля, Верховная Рада приняла три важных закона для усиления обороноспособности Украины. Одним из ключевых решений стало принятие закона №13229, который позволяет лицам старше 60 лет добровольно подписывать контракт на прохождение военной службы.

Кроме того, недавно руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко опроверг слухи о мобилизации женщин с сентября. Он отметил, что никаких таких планов нет, а подобные сообщения являются российской дезинформацией.

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О персоне: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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