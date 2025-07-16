В чем отличие Байдена от Трампа: Зеленский сделал неожиданное заявление

Владимир Зеленский напомнил о том, что бывший президент США Байден завершить боевые действия не смог.

https://glavred.info/ukraine/v-chem-otlichie-baydena-ot-trampa-zelenskiy-sdelal-neozhidannoe-zayavlenie-10681889.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский рассказал о подходах президентов США / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента Украины, flickr

Важно:

Зеленский прокомментировал действия американских президентов

Главное отличие двух американских президентов - их подход к прекращению войны

Президент Владимир Зеленский прокомментировал действия американских президентов Джо Байдена и Дональда Трампа для завершения войны в Украине.

Как подчеркнул он в интервью корреспонденту Newsmax, главное отличие двух американских президентов - их подход к прекращению войны в Украине.

видео дня

Вместе с тем глава украинского государства напомнил о том, что бывший президент США Байден завершить боевые действия не смог.

"Самое главное, я не хочу никого критиковать. Я благодарен Америке за всю помощь во время этой войны. Америка поддерживала нас, и я всегда говорил, что мы благодарны Белому дому, благодарны за двухпартийную поддержку", - заявил президент.

Вместе с тем президент Украины поблагодарил Америку за поддержку, которая была с первого дня полномасштабного вторжения, и продолжается до сих пор.

"Но президент Байден не смог закончить эту войну. Я уверен, что президент (США Дональд, - ред.) Трамп сможет это сделать. Я думаю, что это будет главная разница", - пояснил глава Украины.

Сценарии завершения войны - последние новости по теме:

Напомним, ранее РФ выдвинула наглое требование для завершения войны. Предоставленное Украине западное оружие якобы создает угрозу безопасности, утверждает Александр Грушко.

Ранее эксперт Олег Жданов назвал сценарий завершения войны. "Грузинский сценарий" окончания российско-украинской войны невозможен, считает Олег Жданов.

Как сообщал Главред, Путин может изменить свою стратегию в войне против Украины, если Запад не остановит военную помощь, считают в Институте изучения войны. Киеву нужно дать вооружения, необходимые для сдерживания оккупантов.

Другие новости:

Об источнике: Newsmax Newsmax, Inc. (или Newsmax.com, ранее известная как NewsMax) - американская компания, занимающаяся кабельными новостями, политическими комментариями и цифровыми медиа, основанная Кристофером Радди в 1998 году. Его по-разному описывают как консервативный, правый и ультраправый. Newsmax запустил Newsmax TV в июне 2014 года для 35 миллионов абонентов спутникового телевидения через DirecTV и Dish Network. По состоянию на май 2019 года сеть утверждала, что охватывает около 70 миллионов домохозяйств через кабельное телевидение. Средняя недельная аудитория Newsmax TV составляла 319 000 человек по состоянию на апрель 2025 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред