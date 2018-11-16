Стало известно, кого украинцы видят во главе единой поместной церкви

Большинство украинцев видят Филарета в качестве главы поместной церкви / фото:focus.ua

Наибольшим моральным авторитетом и уважением в украинском обществе среди основных кандидатов на должность главы ЕПЦ по мнению украинцев пользуется Патриарх Филарет УПЦ (КП) – 64 %.

Это следует из социологического исследования, проведенного 15-28 октября 2018 Социологическим центром имени Михаила Драгоманова.

Относительно вопроса об уровне поддержки идеи создания в Украине Единой Поместной Церкви - 64% опрошенных выразили своё одобрение этой идеи, не поддерживают - 17%, не определились в этом вопросе - 19% опрошенных.

Также согласно результатам исследования, украинцы лучше знакомы с деятельностью Патриарха Филарета УПЦ (КП) - 84%. О деятельности митрополита Онуфрия УПЦ (МП) знают - 54%, Митрополита Макария (УАПЦ) - 3%.

Среди сторонников идеи создания в Украине Единой Поместной Церкви о деятельности Патриарха Филарета УПЦ (КП) осведомлено - 98%, Митрополита Онуфрия УПЦ (МП) - 38%, Митрополита Макария (УАПЦ) - 6%.

Отвечая на вопрос, об оценке деятельности основных кандидатов на главу Единой Поместной Церкви - 62% опрошенных положительно оценивают деятельность Патриарха Филарета УПЦ (КП) (среди сторонников идеи создания ЕПЦ - 84%), Митрополита Онуфрия УПЦ (МП) - 22% (9% ), Митрополита Макария (УАПЦ) - 5% (6%).

Самым большим моральным авторитетом и уважением в украинском обществе среди основных кандидатов на должность главы ЕПЦ по мнению украинцев пользуется Патриарх Филарет УПЦ (КП) - 64% (среди сторонников ЕПЦ - 82%), Митрополит Онуфрий УПЦ (МП) - 22% (12%) Митрополит Макарий (УАПЦ) - 3% (6%). 52% опрошенных (среди сторонников ЕПЦ - 81%) считают, что Единую Поместную Церковь должен возглавить Патриарх Филарет УПЦ (КП), Митрополит Онуфрий УПЦ (МП) - 24% (8%), Митрополит Макарий (УАПЦ) - 3% (5 %).

Относительно вопроса о вмешательстве российских властей в процесс создания Украинской Единой Поместной Церкви - 54% опрошенных считают, что Россия пытается помешать процессу создания ЕПЦ, 27% - отвергают такую возможность, 19% - не определились.

Квотный опрос охватывал население всех областей, пропорционально по полу, возрасту и типу поселения за исключением временно оккупированных территорий АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Совокупная выборка составила 1500 респондентов, население Украины от 18 лет и старше.

Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Статистическая погрешность репрезентативности исследования: не более 2,3%.