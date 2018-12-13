У Филарета назвали дату получения Томоса главой объединенной украинской церкви

Вселенский патриарх Варфоломей / russia.greekreporter.com

Глава объединенной украинской церкви получит Томос 6 января, заявил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"Томос Вселенского Патриарха должно быть вручен предстоятелю 6 января", - подчеркнул он.

Архиепископ Евстратий подчеркнул, что 6 января в Константинополе планируется божественная литургия - сослужение вселенского патриарха и предстоятеля (поместной церкви), после чего будет вручен Томос.

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Он также добавил, что УПЦ КП представит своего кандидата на пост главы поместной церкви уже на Объединительном соборе 15 декабря, передает Громадське.

Ранее в УПЦ МП назвали число архиереев, отказавшихся от приглашения на Собор.

Напомним, Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердит ее устав и изберет предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.