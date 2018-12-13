Объединительный собор: в СБУ предупредили о подготовке провокаций

В СБУ предупредили о подготовке провокаций накануне Объединительного собора / Фото: Pixabay

Сотрудники Службы безопасности Украины узнали о намерениях злоумышленников организовать на территории нашей страны провокации накануне и в ходе Объединительного собора, на котором должна быть создана поместная Украинская православная церковь.

Зафиксированы планы подготовки провокаций в Киеве и в регионах украинского государства, рассказал на брифинге заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, пишет УНИАН.

По его словам, спецслужба задокументировала намерения организовать провокации накануне и во время проведения Объединительного собора и создания украинской поместной православной церкви.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. В декабре глава государства сообщил, что Объединительный собор, на котором должна быть создана поместная Украинская православная церковь, состоится 15 декабря.