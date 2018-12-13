В УПЦ МП назвали число архиереев, отказавшихся от приглашения на Собор

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Вернули Вселенскому Патриарху Варфоломею приглашения на объединительный Собор 56 архиереев Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

"Так поступили уже 56 архиереев – без учета епископов, которые сначала отказались принимать письма с приглашениями", - говорится в сообщении Информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

Отметим, исьмо от патриарха Варфоломея вернул обратно в Стамбул предстоятель УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий.

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Ранее в СБУ назвали координатора провокаций ФСБ против автокефалии УПЦ.

Напомним, Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердит ее устав и изберет предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.