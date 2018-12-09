В УПЦ МП пожаловались на давление и преследование епископата и верующих

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После Собора епископов Украинской православной церкви (Московского патриархата), состоявшегося 13 ноября текущего года, началось давление и уголовное преследование епископата, духовенства и верующих УПЦ МП.

"После Собора епископов Украинской православной церкви, который состоялся 13 ноября 2018 года, на епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви оказывается давление и осуществляются безосновательные уголовные преследования. В частности, архиереев Украинской православной церкви вызывают на "беседы" в Службу безопасности Украины и создают препятствия при пересечении государственной границы Украины", - говорится в журнале №42 Синода.

Среди других фактов названы отмена решения о регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры, проверка комиссией Министерства культуры Украины культурных ценностей в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, обыски и вызовы на допросы на территории разных епархий и др.

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"Постановили: констатировать, что со стороны органов государственной власти совершаются безосновательные уголовные преследования и осуществляется давление на епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви с целью заставить их принять участие в так называемом объединительном соборе. Считать такие действия нарушением конституционного права граждан Украины на свободу вероисповедания", - сказано в журнале.

Кроме того, Священный Синод постановил просить митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия сообщить Поместным православным церквям, уполномоченному Верховной Рады по правам человека, международным правозащитным организациям и дипломатическим учреждениям о давлении и уголовных преследованиях духовенства и верующих УПЦ МП.

Ранее глава РПЦ патриарх Кирилл заявил о том, что создание в Украине независимой православной церкви является недопустимым.

Напомним, Синод УПЦ МП "не благословил" участие своих верующих и духовенства в Объединительном соборе.