"Нельзя допустить": Кирилл отказал Украине в праве на независимую церковь

Патриарх Кирилл / ledn.info

Создание в Украине независимой православной церкви является недопустимым, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Может быть, эти люди (сторонники независимой церкви, - ред.) и правы, и в независимом государстве должна быть как бы и независимая церковь? (...) Почему бы не допустить такое в отношении Украины?.. Нельзя допустить", - подчеркнул он после литургии в храме Святой Татьяны в Люблино (район Москвы).

Кирилл решил, что сторонники "незалежной церкви" исполнены злобы, готовы насильно добиваться своей цели и "погубить жизни других людей".

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"Мы верим, что церковь православная устоит, что никакие расколы, никакие раскольнические объединения, никакое участие светской власти, никакая злобная и воинственная риторика, не способны будут оторвать верующих (...) от жизни во свете божием", - добавил глава РПЦ, передает interfax.ru.

Накануне предстоятель УПЦ МП патриарх Филарет назвал число архиреев УПЦ МП, которые примут участие в Объединительном соборе по созданию единой церкви.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей пригласил предстоятеля УПЦ МП Онуфрия прийти на Объединительный собор и принять участие в выборах главы новой церкви.

Ранее стала известна повестка Объединительного собора.