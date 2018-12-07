"Москва не вылечила раскол": Варфоломей назвал Онуфрию причины предоставления Томоса Украине

7 декабря 2018, 10:55

Опубликовано письмо Вселенского патриарха Варфоломея предстоятелю УПЦ МП Онуфрию.

Варфоломей
Вселенский патриарх Варфоломей / russia.greekreporter.com

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил предстоятеля УПЦ МП Онуфрия прийти на Объединительный собор и принять участие в выборах главы новой церкви.

Фото приглашения на своей странице в Facebook опубликовал митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр Драбинко.

Отметим, что в своем послании патриарх Варфоломей также объясняет причины предоставления украинской церкви автокефалии.

Варфоломей напомнил Онуфрию, что Киевская митрополия всегда принадлежала юрисдикции Константинопольской церкви, однако Синод русской церкви в одностороннем порядке сначала в 1448 году отсек себя от канонического авторитета, а в 1685 году московский патриарх, в нарушение законов, собственноручно назначил киевского митрополита, чем занимался Константинополь.

"Для того чтобы вылечить это нарушение и прекратить интенсивные реакции со стороны Киевского духовенства и мирян, которые не приняли неканоническое избрание и не терпели посягательства Московского патриарха, правители и иерархи Великой России попросили "дать разрешение Его Блаженству патриарху Московскому рукоположить Митрополита Киевского по причине того, что митрополия лишена законного иерарха", - пишет Варфоломей.

Он подчеркнул, что Вселенский патриарх Дионисий IV пошел на это при условии, что митрополит Киевский будет должен в первую очередь поминать уважаемое имя Вселенского патриарха.

  • Письмо Варфоломея Онуфрию Фейсбук А.Драбинко
  • Письмо Варфоломея Онуфрию Фейсбук А.Драбинко
  • Письмо Варфоломея Онуфрию Фейсбук А.Драбинко

"Поскольку это неотъемлемое церковное и каноническое условие поминовения канонического церковного авторитета не было соблюдено каждым митрополитом города Киева, по причине, что эта митрополия была полностью покорена святейшей Церковью России, из-за ее небратских интриг, в нарушении Божественных и Святых канонов... и поскольку Церковь в России также не уважала призывы Патриаршего и "Синодального Письма Разрешения" .... из-за всех этих причин, наш Святой и Священный Синод, во время сессии от 11 октября 2018 года, канонически отозвал обязательную силу патриарших писем благословенного патриарха Дионисия IV от 1686 года, которые были в одностороннем порядке нарушены Вами и российскими патриархами еще много лет назад", - пояснил Варфоломей.

Читайте также"Это слухи": в УПЦ КП отреагировали на "отказ" Филарета от избрания главой единой церкви

Он отметил, что Священный Синод Вселенского Патриархата услышал просьбы от клириков и мирян относительно независимости благословенной украинской земли.

"Прежде всего имея цель вылечить уже устоявшиеся расколы и разделения, поскольку сестринская церковь Москвы не смогла принести им излечение – единодушно решили дарить статус независимой внутренней структуры, то есть "автокефалию", Украинскому государству", - говорится в письме.

Варфоломей намеревался передать свое решение Онуфрию однако тот не захотел встречаться с представителями Вселенского патриарха.

Кроме того, Варфоломей напомнил, что после Объединительного собора и избрания предстоятеля новой церкви Онуфрий потеряет свой титул митрополита Киевского.

Вселенский патриарх добавил, что Онуфрий вместе со своей иерархией может принять участие в этом Соборе и быть в общении с главой УПЦ КП Филаретом и УАПЦ Макарием, "поскольку они были в полной мере восстановлены нами в архиерействе, но не в своих должностях и титулах", а также может претендовать на пост главы новой украинской церкви.

Напомним, ранее глава Института стратегических исследований, советник президента Петра Порошенко Ростислав Павленко раскрыл повестку Объединительного собора.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
УПЦ МП митрополит Онуфрий автокефалия Патриарх Варфоломей Томос Александр Драбинко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
12:38
Скандальный политик отличился абсурдным заявлением о разделе Украины Германией и Россией
12:22
В Украине стремительно дорожают овощи: эксперты назвали причины Видео
12:18
LP выпустила долгожданный альбом Heart to Mouth Видео
12:02
Тука рассказал, какую ловушку Кремль готовит Украине с плененными моряками на Азове Видео
12:00
Мокрая и голая Тина Кароль выпустила откровенный клип Видео
11:55
"Ничего незаконного": в полиции рассказали об "отлове" призывников на улицах Видео
11:45
Порошенко написал для The New York Times статью с призывом "умиротворить" Путина
11:32
Девушка дня Instagram: юная звезда Playboy Сара Курр Фото
11:29
"Защищаться будем сами": волонтер объяснил, почему НАТО не поможет Украине при вторжении РФ Видео
11:13
"Не таите тети тити": В Сети набрал популярность "рождественских" флешмоб с голой грудью Фото
10:55
"Москва не вылечила раскол": Варфоломей назвал Онуфрию причины предоставления Томоса Украине Фото Видео
10:51
Украинское автомобилестроение уходит в небытие мнение
10:48
"Для милых дам": В США разработали первого секс-робота мужчину
10:24
Регина Тодоренко Видео
10:16
The Game Awards 2018: победители номинаций и новые трейлеры Видео
09:43
Только для своих: почему Украина снова начала умирать мнение
09:40
"Глубокая Горловка и *баный п*здец": в Сети поглумились над конкурсом красоты в "ДНР" Видео
09:12
Последний урок. В Днепре учительница умерла прямо в классе
08:51
"Нечего шастать, часть вторая": в Украину не пропустили группу российских журналисток
08:35
"Самолеты и танки стягивают к границе": Полторак предупредил об угрозе российского вторжения Видео
08:28
Волонтер рассказала, какие раны получили захваченные россиянами в плен на Азове моряки Видео
08:25
Как оккупация Крыма усилила его связь с Украиной мнение
07:57
Ученые спрогнозировали новый Всемирный потоп
07:55
В Пентагоне оценили вероятность военного ответа на агрессию России в Керченском проливе Видео
07:36
День Екатерины-2018: шикарные поздравления с именинами Екатерины по православному календарю Фото
07:26
"Импотент", "слуга Порошенко": нардепы Барна и Левченко устроили драку в прямом эфире ТВ Видео
07:14
Юрий Касьянов: Когда мы отправим в Россию поток гробов с наемниками, война тут же закончится
06:53
Россия готовится к жизни "за рвом" мнение
06:32
Названы лучшие мамы по знаку Зодиака
06:16
"Надо прикрывать сисечки": полуголую Глюкозу упрекнули за излишнюю откровенность
05:52
"Главная проблема России": Историк рассказал о реальных планах Путина
05:29
Прикольные поздравления с Днем гражданской авиации на словах и в картинках Фото Видео
04:50
Известный блогер объяснил, как закончить войну на Донбассе
04:03
Диетолог рассказала, сколько хлеба можно есть в день Видео
03:17
Кравчук объяснил, почему НАТО никогда не будет воевать за Украину Видео
02:34
Экс-участница "Танцев со звездами" покорила сеть фото в постели
01:58
В США пригрозили "военной силой" в ответ на российскую агрессию в Керченском проливе Видео
01:27
Стала известна новая польза для здоровья от регулярного секса
00:48
Ученые выяснили, что соль может вызвать преждевременное старение и инсульт
00:32
"Не прекратим": украинские корабли продолжат ходить через Азов и Керченский пролив
06 декабря, четверг
23:45
Будут контракты для ВСУ на оружие, технику и оборудование - Полторак
23:15
Катастрофа: в приграничье Словакии паника из-за украинских "евробляхеров" Видео
22:40
Спасли Украину: Полторак рассказал, почему украинские моряки не стреляли во время нападения РФ
22:32
Стало известно, какая страна ЕС первой введет санкции против РФ за Керченский пролив
22:20
"Путинская Россия живет ложью": эксперт сказал, чем РФ "кормит до отвала" всю Землю Видео
21:55
"Просчет России": в Госдепе отметили исключительную вину России за Керченский инцидент
21:40
Экс-министр назвал единственную пользу Украине от "дружбы" с Россией Видео
21:15
С начала года правоохранители задержали более 250 пособников "Л/ДНР"
21:12
"Крым — плацдарм": эксперт предупредил о новой экспансии России Видео
20:47
Экс-министр сказал, как Россия может ответить на разрыв "дружбы" Украиной Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять