"Москва не вылечила раскол": Варфоломей назвал Онуфрию причины предоставления Томоса Украине

Вселенский патриарх Варфоломей / russia.greekreporter.com

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил предстоятеля УПЦ МП Онуфрия прийти на Объединительный собор и принять участие в выборах главы новой церкви.

Фото приглашения на своей странице в Facebook опубликовал митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр Драбинко.

Отметим, что в своем послании патриарх Варфоломей также объясняет причины предоставления украинской церкви автокефалии.

Варфоломей напомнил Онуфрию, что Киевская митрополия всегда принадлежала юрисдикции Константинопольской церкви, однако Синод русской церкви в одностороннем порядке сначала в 1448 году отсек себя от канонического авторитета, а в 1685 году московский патриарх, в нарушение законов, собственноручно назначил киевского митрополита, чем занимался Константинополь.

"Для того чтобы вылечить это нарушение и прекратить интенсивные реакции со стороны Киевского духовенства и мирян, которые не приняли неканоническое избрание и не терпели посягательства Московского патриарха, правители и иерархи Великой России попросили "дать разрешение Его Блаженству патриарху Московскому рукоположить Митрополита Киевского по причине того, что митрополия лишена законного иерарха", - пишет Варфоломей.

Он подчеркнул, что Вселенский патриарх Дионисий IV пошел на это при условии, что митрополит Киевский будет должен в первую очередь поминать уважаемое имя Вселенского патриарха.

"Поскольку это неотъемлемое церковное и каноническое условие поминовения канонического церковного авторитета не было соблюдено каждым митрополитом города Киева, по причине, что эта митрополия была полностью покорена святейшей Церковью России, из-за ее небратских интриг, в нарушении Божественных и Святых канонов... и поскольку Церковь в России также не уважала призывы Патриаршего и "Синодального Письма Разрешения" .... из-за всех этих причин, наш Святой и Священный Синод, во время сессии от 11 октября 2018 года, канонически отозвал обязательную силу патриарших писем благословенного патриарха Дионисия IV от 1686 года, которые были в одностороннем порядке нарушены Вами и российскими патриархами еще много лет назад", - пояснил Варфоломей.

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Он отметил, что Священный Синод Вселенского Патриархата услышал просьбы от клириков и мирян относительно независимости благословенной украинской земли.

"Прежде всего имея цель вылечить уже устоявшиеся расколы и разделения, поскольку сестринская церковь Москвы не смогла принести им излечение – единодушно решили дарить статус независимой внутренней структуры, то есть "автокефалию", Украинскому государству", - говорится в письме.

Варфоломей намеревался передать свое решение Онуфрию однако тот не захотел встречаться с представителями Вселенского патриарха.

Кроме того, Варфоломей напомнил, что после Объединительного собора и избрания предстоятеля новой церкви Онуфрий потеряет свой титул митрополита Киевского.

Вселенский патриарх добавил, что Онуфрий вместе со своей иерархией может принять участие в этом Соборе и быть в общении с главой УПЦ КП Филаретом и УАПЦ Макарием, "поскольку они были в полной мере восстановлены нами в архиерействе, но не в своих должностях и титулах", а также может претендовать на пост главы новой украинской церкви.

Напомним, ранее глава Института стратегических исследований, советник президента Петра Порошенко Ростислав Павленко раскрыл повестку Объединительного собора.