У Порошенко раскрыли повестку дня Объединительного собора

На Объединительном соборе, в частности, планируют принять устав поместной УПЦ / Reuters

Директор Института стратегических исследований, советник президента Петра Порошенко Ростислав Павленко сообщил, что Объединительный собор, на котором должна быть создана поместная Украинская православная церковь, может продлиться несколько часов, а может — несколько суток.

В повестку дня Объединительного собора внесены вопросы создания объединенной церкви, принятие ее устава и голосование за предстоятеля, рассказал эксперт на брифинге в Администрации президента, пишет УНИАН.

"…святейший Вселенский патриарх Варфоломей сообщил президенту о том, что им отправлены приглашения иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата относительно их участия в Объединительном соборе", — отметил советник.

Читайте такжеНазвана возможная дата получения Томоса украинской поместной церковьюПо словам Павленко, каждый из них может взять на собор одного клирика и одного монаха или мирянина.

"В повестке дня: создание объединенной церкви, принятие ее устава и голосование за предстоятеля, который из рук Варфоломея получает томос об автокефалии", — добавил эксперт.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод Русской православной церкви решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. В декабре глава государства сообщил, что Объединительный собор состоится 15 декабря.