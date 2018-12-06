У Порошенко раскрыли повестку дня Объединительного собора

Церковный собор может затянуться на несколько дней, отметил советник президента.
Директор Института стратегических исследований, советник президента Петра Порошенко Ростислав Павленко сообщил, что Объединительный собор, на котором должна быть создана поместная Украинская православная церковь, может продлиться несколько часов, а может — несколько суток.
В повестку дня Объединительного собора внесены вопросы создания объединенной церкви, принятие ее устава и голосование за предстоятеля, рассказал эксперт на брифинге в Администрации президента, пишет УНИАН.
"…святейший Вселенский патриарх Варфоломей сообщил президенту о том, что им отправлены приглашения иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата относительно их участия в Объединительном соборе", — отметил советник.
Читайте такжеНазвана возможная дата получения Томоса украинской поместной церковьюПо словам Павленко, каждый из них может взять на собор одного клирика и одного монаха или мирянина.
"В повестке дня: создание объединенной церкви, принятие ее устава и голосование за предстоятеля, который из рук Варфоломея получает томос об автокефалии", — добавил эксперт.
Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.
Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.
Потом Синод Русской православной церкви решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. В декабре глава государства сообщил, что Объединительный собор состоится 15 декабря.