Принцу Луи семь: дворец показал симпатичного беззубого парня

Принц Луи отмечает свой седьмой день рождения.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили принца Луи / Коллаж Главред, фото Instagram/ princeandprincessofwales

Кратко:

Сколько исполнилось принце Луи

Как он выглядит

Младший ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон отмечает свои 7 лет.

Принц Луи продемонстрировал свою беззубую улыбку на портрете в честь своего 7-летия, опубликованном в социальных сетях в среду.

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Малыш широко улыбался, сидя на камне, одетый в темно-синий свитер поверх рубашки на пуговицах и джинсы на милом новом снимке.

У него заметно не хватает двух верхних передних зубов.

"Желаем принцу Луи счастливого 7-го дня рождения!" — написали родители Луи в Instagram.

Многие пользователи социальных сетей отметили, как "взросло" выглядит Луи, многие называли его "большим мальчиком".

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Недавно Главред писал о том, что Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак. Там она встретилась с пациентами, чтобы выразить свою поддержку и лично поблагодарить персонал за их "исключительную заботу, поддержку и сочувствие" за последние 12 месяцев.

В свою очередь принц Уильям также показал невероятно стильную и свежую Кейт. Он опубликовал трогательную публикацию к 43-летию своей "невероятной" жены.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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