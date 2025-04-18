Кейт Миддлтон напугала своих подданных неожиданным решением

Кейт Миддлтон удивила своих поклонников неожиданным решением.

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Кейт Миддлтон, принц Уильям / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кратко:

Какое решение приняла Кейт Миддлтон

Почему забеспокоились ее поклонники

Поклонники Кейт Миддлтон забеспокоились, ведь в этом году их любимица с семьей не будет присутствовать во время пасхального выезда с королевской семьей. И это напугало ее поклонников.

Как пишет издание People, король Чарльз, королева Камилла и другие члены королевской семьи должны присутствовать на пасхальной заутрене в Виндзорском замке в воскресенье, 20 апреля, принца и принцессы Уэльской среди них не будет.

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Кейт Миддлтон пережила нелегкие времена / ФотоI nstagram/The Prince and Princess of Wales

Вместо этого принц Уильям и принцесса Кейт проведут выходные со своими детьми в своем загородном доме в Норфолке.

Хотя Кейт и Уильям были постоянными гостями на этих встречах на протяжении многих лет, они пропустили прошлогодний выезд из-за новостей о раке принцессы Кейт. В январе принцесса Уэльская объявила, что ее рак находится в стадии ремиссии.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон / instagram.com/princeandprincessofwales

Принц Уильям, 42 года, и принцесса Кейт, 43 года, в последний раз присутствовали на Пасхе с королевской семьей в 2023 году, когда к ним впервые присоединился принц Луи, которому сейчас 6 лет.

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Недавно Главред писал о том, что Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак. Там она встретилась с пациентами, чтобы выразить свою поддержку и лично поблагодарить персонал за их "исключительную заботу, поддержку и сочувствие" за последние 12 месяцев.

В свою очередь принц Уильям также показал невероятно стильную и свежую Кейт. Он опубликовал трогательную публикацию к 43-летию своей "невероятной" жены.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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