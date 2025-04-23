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Украина поставила условие США: Ермак раскрыл детали встречи с представителем Трампа

Руслана Заклинская
23 апреля 2025, 21:43обновлено 23 апреля, 22:24
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Украина на встрече со спецпредставителем США назвала главное условие мирных переговоров.
Украина поставила условие США: Ермак раскрыл детали встречи с представителем Трампа
Украина довела свою позицию до США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главное:

  • Украина провела переговоры со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом
  • Прекращение огня - первый шаг к справедливому и длительному миру
  • Украина не уступит в вопросах суверенитета и территориальной целостности

Украинская делегация провела встречу со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Украина четко обозначила свою позицию: прекращение огня должно стать первым шагом к началу мирных переговоров. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы донесли свою позицию и отметили, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и прочного мира. Выразили надежду, что это соответствует видению президента США Дональда Трампа", - отметил он.

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Ермак заявил, что при любых обстоятельствах Украина не уступит свои принципиальные позиции во время предстоящих переговоров, ведь эти позиции являются основой ее суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, в ходе переговоров Украина договорилась продолжать диалог и регулярные контакты с США для достижения мира.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что в Лондоне состоялись три важные встречи:

  1. Двусторонняя встреча с министрами иностранных дел и обороны Великобритании - Дэвидом Ламми и Джоном Гили.
  2. Многосторонний разговор с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики - Великобритании (Джонатан Пауэлл), Франции (Эммануэль Бонн) и Германии (Йенс Плетнер).
  3. Встреча со специальным представителем президента США по вопросам Украины, генералом Китом Келлогом.

Сибига отметил, что во время переговоров Украина подтвердила свою приверженность мирным усилиям, которые координируются при лидерстве президента США Дональда Трампа, и выразила готовность двигаться вперед к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру. Он подчеркнул, что во время встречи с генералом Келлогом состоялся конструктивный обмен мнениями о пути к завершению войны.

"Украина, как никто другой в мире, стремится к прекращению войны. Мы преданы совместной работе для достижения этой цели", - подчеркнул глава МИД.

Также Сибига рассказал, что Украина будет продолжать регулярный диалог с международными союзниками для обеспечения устойчивого мира на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и международного права.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог положительно оценил переговоры в Лондоне.

"Пора двигаться вперед в выполнении военной директивы президента Трампа по Украине и России: прекратить убийства, достичь мира и поставить Америку на первое место", - написал он.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители США / Инфографика: Главред

Переговоры в Лондоне 23 апреля - новости по теме

Как сообщал Главред, 23 апреля в Лондоне прошли переговоры между Украиной и рядом европейских государств, посвященные поискам путей достижения справедливого мира. Предполагалось, что к обсуждениям присоединится и ряд представителей Соединенных Штатов, однако прибыл только спецпредставитель Трампа Кит Келлог.

Государственный секретарь США Марко Рубио не приехал в Лондон. По данным СМИ, причиной стала жесткая позиция Украины относительно неприемлемости компромиссов в вопросе Крыма.

Несмотря на это, Украина остается приверженной усилиям Трампа по урегулированию войны. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак после встречи в Лондоне с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. Стороны обсудили общее видение достижения справедливого и устойчивого мира и договорились продолжить дипломатические консультации.

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Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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война в Украине Андрей Ермак война России и Украины мирные переговоры Андрей Сибига Кит Келлог
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