'Я не имел в виду раздел Украины': Келлог опроверг свое скандальное заявление

Спецпредставитель Трампа обвинил The Times в том, что в издании перекрутили его слова.

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Кэллог опроверг свое скандальное заявление о "разделе Украины"/ коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Кратко:

Кэллог обвинил The Times в искажении его слов

Он подчеркнул, что в своем заявлении не имел в виду раздел Украины

Кэллог заявил, что он говорил о зонах ответственности союзных сил, а не раздел государства

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог объяснил свое заявление о том, что Украина якобы "может быть разделена как послевоенный Берлин". Он подчеркнул, что имел в виду не раздел Украины, а послевоенную зону ответственности союзных сил.

Об этом Келлог отметил в публикации в соцсети Х. Он заявил, что в интервью, которое он дал The Times, его слова были искажены.

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В материале издание отметило, что по словам Келлога, Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны" в рамках мирного соглашения. Однако спецпредставитель Трампа опроверг эту информацию.

"Статья в Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. В обсуждениях раздела я ссылался на области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я НЕ имел в виду раздел Украины", - написал он.

Пост Кэллога/ скрин

Заявление Кэллога о "разделе Украины"

Как ранее сообщал Главред, у Трампа придумали, как разделить Украину, появилась карта. Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны" в рамках мирного соглашения, заявил спецпредставитель Трампа в Украине Кит Кэллог.

Генерал предположил, что британские и французские войска могли бы принять зоны контроля на западе страны как часть "силы успокоения", а российская армия будет на оккупированном востоке, написало The Times. В то же время, между ними будут располагаться украинские силы и демилитаризованная зона.

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Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

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