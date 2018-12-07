Филарет назвал число архиреев УПЦ МП на Объединительном соборе по созданию единой церкви

Патриарх Филарет / youtube.com

В Объединительном соборе по созданию единой поместной православной церкви в Украине, проведение которого запланировано на 15 декабря, примут участие более 50 архиереев.

По словам предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета, наибольшее число представителей будет от УПЦ КП - 40 архиереев. В то же время УАПЦ будут представлять 12 архиереев. Кроме того, от УПЦ Московского патриархата в Соборе примут участие 3 или 4 представителя.

По его словам, Москва ведет противодействие объединению и признанию единой украинской церкви.

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"Это все делает Москва, но через наших украинских прислужников. Распространяют слухи, что патриарх уйдет в отставку и не будет баллотироваться. Это неправда. Я до смерти буду патриархом, потому что интронизация была в 1995 году. И никто этой благодати не снимет", - добавил он во время пресс-конференции в Чернигове.

Ранее сообщалось о том, что Вселенский патриарх Варфоломей пригласил предстоятеля УПЦ МП Онуфрия прийти на Объединительный собор и принять участие в выборах главы новой церкви.

Напомним, глава Института стратегических исследований, советник президента Петра Порошенко Ростислав Павленко раскрыл повестку Объединительного собора.