"Попробуйте только": Алла Пугачева поставила журналистов на место

Алла Пугачева высказала свое требование.

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Алла Пугачева - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Алла Пугачева побывала на музыкальном фестивале

Что она сказала журналистам

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта жить в Израиль, показалась на международном фестивале Laima Rendezvous Jurmala в Юрмале.

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Во время фестиваля Примадонна обратилась к журналистам и этот момент опубликовал эстонский журналист Марк-Анатолий Эйн.

На кадрах певица показалась в белом платье и с букетом в руках, а во на выходе из помещения ее ожидали журналисты.

"Ну что ж такое-то! Везде фотосессия. Попробуйте только меня снять плохо!" – сказала Примадонна.

Максим Галкин и Алла Пугачева обустроились в Израиле / фото: instagram.com, Максим Галкин

А ее муж Максим Галкин пошутил в ответ и тоже обратился к журналистам.

"Нет, они снимут по-разному. Отберите только хорошо", – отметил юморист.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте рассказала, где живет ее мама – певица Алла Пугачева. Орбакайте отметила, что Примадонна переехала в Лимассол, рассказывая о том, как прошел ее тур по Европе.

А также рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, поделился, чему его учила российская певица Алла Пугачева.

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О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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