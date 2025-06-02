Кристина Орбакайте публично "слила" Аллу Пугачеву - детали

Кристина Орбакайте раскрыла секрет.

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Алла Пугачева - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Вы узнаете:

Как прошел европейский тур Орбакайте

Где живет Алла Пугачева

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, рассказала, где живет ее мама – певица Алла Пугачева.

Напомним, Пугачева публично осуждает нападение России на Украину и еще в 2022 году уехала из страны-оккупанта жить в Израиль.

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На своей странице в Instagram Орбакайте отметила, что Примадонна переехала в Лимассол, рассказывая о том, как прошел ее тур по Европе.

Кристина Орбакайте с отцом / фото: скрин instagram.com, Кристина Орбакайте

"Начался он в Лимассоле, где живет сейчас моя мама, а закончился 31 мая в Вильнюсе, где живет мой папа", – написала Орбакайте.

Кристина Орбакайте живет в США с мужем и дочерью / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Напомним, совсем недавно Кристина Орбакайте попала в "черный список" Латвии и ей запретили въезд в страну. Представители Госспецсвязи подчеркнули, что артистка выступала во временно оккупированном Россией Крыму и принимала участие в российских пропагандистских мероприятиях.

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Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с 76-летием. Певица опубликовала новый пост, в котором обратилась к маме и показала архивные кадры. На видео Пугачева поет песню "Летние дожди", а снято оно в 1983 году в Швеции.

А также Кристина Орбакайте побывала в Диснейленде вместе с дочерью и мужем. Артистка поделилась эмоциями от поездки и показала, как провела время с родными.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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