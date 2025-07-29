Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Медведев истерит после угроз США последствиями в ответ на заявления по Украине

Алексей Тесля
29 июля 2025, 09:47обновлено 29 июля, 10:21
169
Президент США серьезно настроен прекратить кровопролитие между Россией и Украиной, заявил Линдси Грэм.
Грэм
Линдси Грэм отреагировал на слова Дмитрия Медведева / Коллаж: Главред, фото: Facebook/LindseyGrahamSC, УНИАН

Главное:

  • Грэм пригрозил РФ последствиями в ответ на заявления по Украине
  • Медведев также отреагировал на заявления Грэма

Сенатор Линдси Грэм заявил, что российские руководители, которые сомневаются в серьезной настроенности президента США Дональда Трампа прекратить войну между Россией и Украиной, ошибаются.

"Тем в России, кто считает, что президент Трамп несерьезно настроен прекратить кровопролитие между Россией и Украиной: вы и ваши клиенты вскоре к сожалению ошибетесь. Вы также вскоре увидите, что Джо Байден больше не президент. Садитесь за стол мирных переговоров", - написал Грэм на платформе X.

видео дня

Таким образом американский сенатор отреагировал на заявление заместителя председателя cовбеза РФ Дмитрия Медведева, репостом которого Грэм сопроводил свое заявление.

санкции
Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Как сообщалось Медведев резко прокомментировал сокращение Трампом срока, который президент США дал Путину на прекращение огня, а именно - с 50 дней, о которых Трамп сказал 14 июля, до 10-12 дней, о чем им было заявлено 28 июля, когда до окончания предыдущего срока оставалось еще 36 дней. Медведев в своем комментарии прибегнул к угрозам.

Позднее Медведев также отреагировал на заявления Грэма. Он подчеркнул, что переговоры завершатся только после достижения всех целей "специальной военной операции". Он отметил, что ни сенатор, ни глава США не имеют права диктовать Москве, когда начинать диалог.

Ультиматум Трампа РФ - новости по теме

Ранее Трамп заявил о том, что сократит свой 50-дневный ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину, который он давал для согласования условий перемирия. Позднее он добавил, что устанавливает новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней.

Как сообщал Главред, ранее Трамп заявил, что ожидает встречи с Путиным и Зеленским, и предупредил Россию: США могут не ждать 50 дней, чтобы ввести жесткие санкции против РФ и ее экономических партнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп намерен остановить войну России против Украины через силу, считает спикер Палаты представителей Майк Джонсон. По мнению Джонсона, усилия Запада могут быть эффективными.

Другие новости:

О персоне: Линдси Грэм

Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник.

3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря.

Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции против России Линдси Грэм Дмитрий Медведев
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кого в первую очередь могут мобилизовать с 1 августа 2025 года: список мужчин

Кого в первую очередь могут мобилизовать с 1 августа 2025 года: список мужчин

12:04Украина
Зеленский подписал закон о военной подготовке студентов: кого коснется

Зеленский подписал закон о военной подготовке студентов: кого коснется

11:59Украина
РФ после заявления Трампа убила 22 украинцев, среди которых беременная - Зеленский

РФ после заявления Трампа убила 22 украинцев, среди которых беременная - Зеленский

11:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Ударит +14 и будут лить сильные ливни с градом: Украину накрывает мощный циклон

Ударит +14 и будут лить сильные ливни с градом: Украину накрывает мощный циклон

6 знаков зодиака ждут хорошие новости 29 июля: кто попал в список везунчиков

6 знаков зодиака ждут хорошие новости 29 июля: кто попал в список везунчиков

Поклонники не узнали Тину Кароль - что она изменила во внешности

Поклонники не узнали Тину Кароль - что она изменила во внешности

Какая работа принесет вам успех: ответ скрывается в дате рождения

Какая работа принесет вам успех: ответ скрывается в дате рождения

Последние новости

12:04

Кого в первую очередь могут мобилизовать с 1 августа 2025 года: список мужчин

11:59

Зеленский подписал закон о военной подготовке студентов: кого коснется

11:58

Уже с 31 июля: в Украине существенно вырастут тарифы на свет

11:45

Не катастрофа, но тревожный сигнал: кто виноват в нашествии саранчи в Украине

11:31

История украинских денег: от бартера до цифровой гривны

Погода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и градеПогода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и граде
11:21

РФ после заявления Трампа убила 22 украинцев, среди которых беременная - ЗеленскийФото

11:17

Простоят годами: найдены идеальные места в квартире для хранения консервации

11:05

"Банкоматы не выдают наличные": клиенты Ощадбанка жалуются на серьезный сбой

11:03

Последнее предложение: принц Гарри решился на отчаянный шаг

Реклама
10:56

Плесень на швах испарится без следа: раскрыт простой и эффективный способВидео

10:44

Лорак жестоко обошлась с маленьким сыном своего мужа на видеоВидео

10:35

Авиабомбы РФ убили 17 человек в колонии на Запорожье: новые подробности атакиФотоВидео

10:33

Праздники в августе 2025: 3 самых важных дня месяца по церковному календарю

10:33

СБУ сорвала планы ФСБ убить командира батальона "Волки Да Винчи" - детали

10:17

Китайский гороскоп на завтра 30 июля: Змеям - неудачи, Петухам - недоразумения

10:11

Удача не обойдет стороной: 3 знака зодиака, которые разбогатеют до конца лета

09:56

Еврокомиссия может полностью остановить финпомощь Киеву: в чем причина

09:47

Медведев истерит после угроз США последствиями в ответ на заявления по Украине

09:34

Лилия Ребрик показала редкое фото с мамой-красавицей - причина

09:15

Курс евро может неожиданно упасть: аналитик предупредил о серьезном ударе

Реклама
09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 июля (обновляется)

09:00

"Попробуйте только": Алла Пугачева поставила журналистов на место

09:00

Билеты на поезда, штрафы для ФЛП и оплаты с карты по-новому: что изменится с 1 августа для украинцев

08:36

Трамп потерял терпение: новый ультиматум разрушил стратегию Кремля в Украине - СМИ

08:22

Ценовое пике на рынке: в Украине подешевели сразу несколько сезонных продуктов

08:17

РФ ударила по исправительной колонии на Запорожье: 16 жертв, 35 раненых

08:15

Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Россияне заявили о спецназе ЦАХАЛ в Одессемнение

07:07

Мощный пожар: дроны атаковали важный железнодорожный узел в Ростовской областиВидео

06:10

Соглашение ЕС-США подписано. Что это значит для нас?мнение

05:43

Гороскоп на завтра 30 июля: Ракам - отличные новости, Водолеям - трудности

05:30

Суперголоволомка: найдите 3 отличия в картинках с принцем на троне за 21 сек

05:25

Почему неправильно говорить "рибалка": какую ошибку допускают многие украинцыВидео

04:30

Даже тереть не нужно: один продукт уберет застарелый жир с плиты за минуты

04:04

Нашествие саранчи в Украине: если привлечь одну птицу, урожай будет спасен

03:58

Помятая защита диктатора: у охранников Путина заметили странный предмет

03:35

Рискуют нарваться на проблемы: двум знакам зодиака 29 июля стоит быть осторожными

02:54

Что добавляют в почву опытные садоводы после завтракаВидео

02:41

Ирина Билык на даче у Павла Зиброва расправилась с бывшими

02:20

Переговоры Зеленского и Путина: Кислица сказал, кто может ускорить их встречу

Реклама
02:05

"Трампу плевать": Жданов раскрыл тревожный сценарий завершения войны в Украине

01:56

Лидер популярной украинской фолк-группы вступил в ряды ВСУ

01:32

В Донецке и Макеевке гремят взрывы: более 150 тыс абонентов остались без света

01:30

Экс-жена футболиста Пятова после развода рассказала о безусловной любви в ее жизни

28 июля, понедельник
23:40

РФ закрыла 20 пунктов пропуска на границе с Украиной: в ГПСУ ответили

23:36

Теперь в запасе: ветеран и популярный шоумен занял новую должность

23:31

Украину "трусит" затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

22:52

Кабмин назначил временного главу Минкульта: кто им стал

22:51

"Как раз вовремя": Зеленский отреагировал на новый ультиматум Путину от Трампа

22:39

РФ перестала во время атак популярные ракеты: в МВД назвали интересную причину

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять