Медведев истерит после угроз США последствиями в ответ на заявления по Украине

Президент США серьезно настроен прекратить кровопролитие между Россией и Украиной, заявил Линдси Грэм.

https://glavred.info/world/medvedev-isterit-posle-ugroz-ssha-posledstviyami-v-otvet-na-zayavleniya-po-ukraine-10685333.html Ссылка скопирована

Линдси Грэм отреагировал на слова Дмитрия Медведева / Коллаж: Главред, фото: Facebook/LindseyGrahamSC, УНИАН

Главное:

Грэм пригрозил РФ последствиями в ответ на заявления по Украине

Медведев также отреагировал на заявления Грэма

Сенатор Линдси Грэм заявил, что российские руководители, которые сомневаются в серьезной настроенности президента США Дональда Трампа прекратить войну между Россией и Украиной, ошибаются.

"Тем в России, кто считает, что президент Трамп несерьезно настроен прекратить кровопролитие между Россией и Украиной: вы и ваши клиенты вскоре к сожалению ошибетесь. Вы также вскоре увидите, что Джо Байден больше не президент. Садитесь за стол мирных переговоров", - написал Грэм на платформе X.

видео дня

Таким образом американский сенатор отреагировал на заявление заместителя председателя cовбеза РФ Дмитрия Медведева, репостом которого Грэм сопроводил свое заявление.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Как сообщалось Медведев резко прокомментировал сокращение Трампом срока, который президент США дал Путину на прекращение огня, а именно - с 50 дней, о которых Трамп сказал 14 июля, до 10-12 дней, о чем им было заявлено 28 июля, когда до окончания предыдущего срока оставалось еще 36 дней. Медведев в своем комментарии прибегнул к угрозам.

Позднее Медведев также отреагировал на заявления Грэма. Он подчеркнул, что переговоры завершатся только после достижения всех целей "специальной военной операции". Он отметил, что ни сенатор, ни глава США не имеют права диктовать Москве, когда начинать диалог.

Ультиматум Трампа РФ - новости по теме

Ранее Трамп заявил о том, что сократит свой 50-дневный ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину, который он давал для согласования условий перемирия. Позднее он добавил, что устанавливает новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней.

Как сообщал Главред, ранее Трамп заявил, что ожидает встречи с Путиным и Зеленским, и предупредил Россию: США могут не ждать 50 дней, чтобы ввести жесткие санкции против РФ и ее экономических партнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп намерен остановить войну России против Украины через силу, считает спикер Палаты представителей Майк Джонсон. По мнению Джонсона, усилия Запада могут быть эффективными.

Другие новости:

О персоне: Линдси Грэм Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник. 3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря. Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред