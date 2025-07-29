Праздники в августе 2025: 3 самых важных дня месяца по церковному календарю

Главред расскажет, какие дни будут особенно важными. Новый церковный календарь на август 2025.

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Церковный календарь на август / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Даты всех праздников в августе

Даты больших праздников в августе

Июль богат не только на солнечные дни, но и на важные православные праздники. В этом месяце верующих ждут значимые даты, посвящённые святым, духовным традициям и памятным событиям церковного года.

Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в августе 2025 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.

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Большие праздники в августе

многодневный пост - Успенский с 1 августа (пятница) - до 14 августа (четверг).

1 августа - Маковея.

5 августа (пятница) - Успение Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

16 августа - Ореховый спас.

Новый церковный календарь на август 2025

1 августа (пятница) - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня. Семи мучеников Маккавеевых: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркела, матери их мученицы Соломонии и учителя их мученика Елеазара (166 год до Рождества Христова). Начало Успенского поста. В народе - праздник Маковея или Медовый Спас.

3 августа (воскресенье) - 8-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 7.

4 августа (понедельник) - 9-я неделя по Пятидесятнице.

5 августа (вторник) - Предпразднство Преображения Господня.

6 августа (среда) - Преображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (двунадесятый непереходящий праздник - Преображение Господне). В народе - Яблочный Спас.

7 августа (четверг) - Послепразднство Преображения Господня.

9 августа (суббота) - Апостола Матфея (ок. 63).

10 августа (воскресенье) - 9-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 8.

13 августа (среда) - Отдание праздника Преображения Господня. Преподобного Максима Исповедника (662).

14 августа (четверг) - Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского (1091).

15 августа (пятница) - Успение Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (двунадесятый непереходящий праздник - Успение Пресвятой Богородицы). Иконы Успения Божией Матери Киево-Печерской (1073).

16 августа (суббота) - Послепразднство Успения. Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа (убруса) Господа Иисуса Христа (944). В народе - Ореховый Спас.

17 августа (воскресенье) - 10-е воскресенье по Пятидесятнице.

18 августа (понедельник) - 11-я неделя по Пятидесятнице.

23 августа (суббота) - Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.

24 августа (воскресенье) - 11-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 2.

25 августа (понедельник) - 12-я неделя по Пятидесятнице. Перенесение мощей апостола Варфоломея (VI).

29 августа (пятница) - Усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (великий праздник - Усекновение главы Иоанна Предтечи). Постный день (однодневный пост). Поминовение погибших защитников Украины.

31 августа (воскресенье) - 12-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 3.

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Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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