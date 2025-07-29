Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Праздники в августе 2025: 3 самых важных дня месяца по церковному календарю

Сергей Кущ
29 июля 2025, 10:33
42
Главред расскажет, какие дни будут особенно важными. Новый церковный календарь на август 2025.
Церковный календарь на август
Церковный календарь на август / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Даты всех праздников в августе
  • Даты больших праздников в августе

Июль богат не только на солнечные дни, но и на важные православные праздники. В этом месяце верующих ждут значимые даты, посвящённые святым, духовным традициям и памятным событиям церковного года.

Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в августе 2025 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.

видео дня

Большие праздники в августе

многодневный пост - Успенский с 1 августа (пятница) - до 14 августа (четверг).

1 августа - Маковея.

5 августа (пятница) - Успение Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

16 августа - Ореховый спас.

Новый церковный календарь на август 2025

1 августа (пятница) - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня. Семи мучеников Маккавеевых: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркела, матери их мученицы Соломонии и учителя их мученика Елеазара (166 год до Рождества Христова). Начало Успенского поста. В народе - праздник Маковея или Медовый Спас.

3 августа (воскресенье) - 8-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 7.

4 августа (понедельник) - 9-я неделя по Пятидесятнице.

5 августа (вторник) - Предпразднство Преображения Господня.

6 августа (среда) - Преображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (двунадесятый непереходящий праздник - Преображение Господне). В народе - Яблочный Спас.

7 августа (четверг) - Послепразднство Преображения Господня.

9 августа (суббота) - Апостола Матфея (ок. 63).

10 августа (воскресенье) - 9-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 8.

13 августа (среда) - Отдание праздника Преображения Господня. Преподобного Максима Исповедника (662).

14 августа (четверг) - Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского (1091).

15 августа (пятница) - Успение Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (двунадесятый непереходящий праздник - Успение Пресвятой Богородицы). Иконы Успения Божией Матери Киево-Печерской (1073).

16 августа (суббота) - Послепразднство Успения. Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа (убруса) Господа Иисуса Христа (944). В народе - Ореховый Спас.

17 августа (воскресенье) - 10-е воскресенье по Пятидесятнице.

18 августа (понедельник) - 11-я неделя по Пятидесятнице.

23 августа (суббота) - Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.

24 августа (воскресенье) - 11-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 2.

25 августа (понедельник) - 12-я неделя по Пятидесятнице. Перенесение мощей апостола Варфоломея (VI).

29 августа (пятница) - Усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (великий праздник - Усекновение главы Иоанна Предтечи). Постный день (однодневный пост). Поминовение погибших защитников Украины.

31 августа (воскресенье) - 12-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 3.

Вам может быть интересно:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник календарь праздников интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кого в первую очередь могут мобилизовать с 1 августа 2025 года: список мужчин

Кого в первую очередь могут мобилизовать с 1 августа 2025 года: список мужчин

12:04Украина
Зеленский подписал закон о военной подготовке студентов: кого коснется

Зеленский подписал закон о военной подготовке студентов: кого коснется

11:59Украина
РФ после заявления Трампа убила 22 украинцев, среди которых беременная - Зеленский

РФ после заявления Трампа убила 22 украинцев, среди которых беременная - Зеленский

11:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Ударит +14 и будут лить сильные ливни с градом: Украину накрывает мощный циклон

Ударит +14 и будут лить сильные ливни с градом: Украину накрывает мощный циклон

6 знаков зодиака ждут хорошие новости 29 июля: кто попал в список везунчиков

6 знаков зодиака ждут хорошие новости 29 июля: кто попал в список везунчиков

Поклонники не узнали Тину Кароль - что она изменила во внешности

Поклонники не узнали Тину Кароль - что она изменила во внешности

Какая работа принесет вам успех: ответ скрывается в дате рождения

Какая работа принесет вам успех: ответ скрывается в дате рождения

Последние новости

12:04

Кого в первую очередь могут мобилизовать с 1 августа 2025 года: список мужчин

11:59

Зеленский подписал закон о военной подготовке студентов: кого коснется

11:58

Уже с 31 июля: в Украине существенно вырастут тарифы на свет

11:45

Не катастрофа, но тревожный сигнал: кто виноват в нашествии саранчи в Украине

11:31

История украинских денег: от бартера до цифровой гривны

Погода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и градеПогода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и граде
11:21

РФ после заявления Трампа убила 22 украинцев, среди которых беременная - ЗеленскийФото

11:17

Простоят годами: найдены идеальные места в квартире для хранения консервации

11:05

"Банкоматы не выдают наличные": клиенты Ощадбанка жалуются на серьезный сбой

11:03

Последнее предложение: принц Гарри решился на отчаянный шаг

Реклама
10:56

Плесень на швах испарится без следа: раскрыт простой и эффективный способВидео

10:44

Лорак жестоко обошлась с маленьким сыном своего мужа на видеоВидео

10:35

Авиабомбы РФ убили 17 человек в колонии на Запорожье: новые подробности атакиФотоВидео

10:33

Праздники в августе 2025: 3 самых важных дня месяца по церковному календарю

10:33

СБУ сорвала планы ФСБ убить командира батальона "Волки Да Винчи" - детали

10:17

Китайский гороскоп на завтра 30 июля: Змеям - неудачи, Петухам - недоразумения

10:11

Удача не обойдет стороной: 3 знака зодиака, которые разбогатеют до конца лета

09:56

Еврокомиссия может полностью остановить финпомощь Киеву: в чем причина

09:47

Медведев истерит после угроз США последствиями в ответ на заявления по Украине

09:34

Лилия Ребрик показала редкое фото с мамой-красавицей - причина

09:15

Курс евро может неожиданно упасть: аналитик предупредил о серьезном ударе

Реклама
09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 июля (обновляется)

09:00

"Попробуйте только": Алла Пугачева поставила журналистов на место

09:00

Билеты на поезда, штрафы для ФЛП и оплаты с карты по-новому: что изменится с 1 августа для украинцев

08:36

Трамп потерял терпение: новый ультиматум разрушил стратегию Кремля в Украине - СМИ

08:22

Ценовое пике на рынке: в Украине подешевели сразу несколько сезонных продуктов

08:17

РФ ударила по исправительной колонии на Запорожье: 16 жертв, 35 раненых

08:15

Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Россияне заявили о спецназе ЦАХАЛ в Одессемнение

07:07

Мощный пожар: дроны атаковали важный железнодорожный узел в Ростовской областиВидео

06:10

Соглашение ЕС-США подписано. Что это значит для нас?мнение

05:43

Гороскоп на завтра 30 июля: Ракам - отличные новости, Водолеям - трудности

05:30

Суперголоволомка: найдите 3 отличия в картинках с принцем на троне за 21 сек

05:25

Почему неправильно говорить "рибалка": какую ошибку допускают многие украинцыВидео

04:30

Даже тереть не нужно: один продукт уберет застарелый жир с плиты за минуты

04:04

Нашествие саранчи в Украине: если привлечь одну птицу, урожай будет спасен

03:58

Помятая защита диктатора: у охранников Путина заметили странный предмет

03:35

Рискуют нарваться на проблемы: двум знакам зодиака 29 июля стоит быть осторожными

02:54

Что добавляют в почву опытные садоводы после завтракаВидео

02:41

Ирина Билык на даче у Павла Зиброва расправилась с бывшими

02:20

Переговоры Зеленского и Путина: Кислица сказал, кто может ускорить их встречу

Реклама
02:05

"Трампу плевать": Жданов раскрыл тревожный сценарий завершения войны в Украине

01:56

Лидер популярной украинской фолк-группы вступил в ряды ВСУ

01:32

В Донецке и Макеевке гремят взрывы: более 150 тыс абонентов остались без света

01:30

Экс-жена футболиста Пятова после развода рассказала о безусловной любви в ее жизни

28 июля, понедельник
23:40

РФ закрыла 20 пунктов пропуска на границе с Украиной: в ГПСУ ответили

23:36

Теперь в запасе: ветеран и популярный шоумен занял новую должность

23:31

Украину "трусит" затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

22:52

Кабмин назначил временного главу Минкульта: кто им стал

22:51

"Как раз вовремя": Зеленский отреагировал на новый ультиматум Путину от Трампа

22:39

РФ перестала во время атак популярные ракеты: в МВД назвали интересную причину

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять