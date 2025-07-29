Праздники в августе 2025: 3 самых важных дня месяца по церковному календарю

Вы узнаете:
- Даты всех праздников в августе
- Даты больших праздников в августе
Июль богат не только на солнечные дни, но и на важные православные праздники. В этом месяце верующих ждут значимые даты, посвящённые святым, духовным традициям и памятным событиям церковного года.
Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в августе 2025 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.
Большие праздники в августе
многодневный пост - Успенский с 1 августа (пятница) - до 14 августа (четверг).
1 августа - Маковея.
5 августа (пятница) - Успение Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
16 августа - Ореховый спас.
Новый церковный календарь на август 2025
1 августа (пятница) - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня. Семи мучеников Маккавеевых: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркела, матери их мученицы Соломонии и учителя их мученика Елеазара (166 год до Рождества Христова). Начало Успенского поста. В народе - праздник Маковея или Медовый Спас.
3 августа (воскресенье) - 8-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 7.
4 августа (понедельник) - 9-я неделя по Пятидесятнице.
5 августа (вторник) - Предпразднство Преображения Господня.
6 августа (среда) - Преображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (двунадесятый непереходящий праздник - Преображение Господне). В народе - Яблочный Спас.
7 августа (четверг) - Послепразднство Преображения Господня.
9 августа (суббота) - Апостола Матфея (ок. 63).
10 августа (воскресенье) - 9-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 8.
13 августа (среда) - Отдание праздника Преображения Господня. Преподобного Максима Исповедника (662).
14 августа (четверг) - Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского (1091).
15 августа (пятница) - Успение Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (двунадесятый непереходящий праздник - Успение Пресвятой Богородицы). Иконы Успения Божией Матери Киево-Печерской (1073).
16 августа (суббота) - Послепразднство Успения. Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа (убруса) Господа Иисуса Христа (944). В народе - Ореховый Спас.
17 августа (воскресенье) - 10-е воскресенье по Пятидесятнице.
18 августа (понедельник) - 11-я неделя по Пятидесятнице.
23 августа (суббота) - Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
24 августа (воскресенье) - 11-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 2.
25 августа (понедельник) - 12-я неделя по Пятидесятнице. Перенесение мощей апостола Варфоломея (VI).
29 августа (пятница) - Усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (великий праздник - Усекновение главы Иоанна Предтечи). Постный день (однодневный пост). Поминовение погибших защитников Украины.
31 августа (воскресенье) - 12-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 3.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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