Синод УПЦ МП "не благословил" участие своих верующих и духовенства в Объединительном соборе

Онуфрий / "Униан"

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий "не дал своего благословления" священникам и верующим УПЦ МП принимать участие в Объединительном соборе украинской православной церкви - именно такое решение принял Синод УПЦ МП на заседании 7 декабря.

Церковь Московского патриархата в очередной раз назвала действия Вселенского патриарха Варфоломея неправомерными, а сам Объединительный собор - незаконным, "поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок".

Читайте такжеСМИ узнали, как митрополит Онуфрий ответил на приглашение на Собор"В связи с этим епископату, духовенству, монашеству и мирянам Украинской православной церкви участвовать в так называемом объединительном соборе не благословляется", - говорится в документах по результатам решения синода.

Как сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей пригласил предстоятеля УПЦ МП Онуфрия прийти на Объединительный собор и принять участие в выборах главы новой церкви. Ранее росСМИ сообщили, что Вселенский патриарх Варфоломей рассматривает вариант передачи томоса патриарху УПЦ МП Онуфрию, а не представителям УПЦ КП или УАПЦ Филарету и Макарию.