СМИ узнали, как митрополит Онуфрий ответил на приглашение на Собор

Как митрополит Онуфрий ответил на приглашение на Собор / 112.ua

Глава УПЦ МП митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий не стал отвечать на приглашение на объединительный Собор, который намечен на 15 декабря: он прочел письмо главы Константинопольского патриархата, запечатал его обратно в конверт и отправил назад в резиденцию Варфоломея на Фанар.

Об этом сообщили сегодня ряд СМИ и блогеров Facebook, ссылаясь на источники в СПЖ и неофициальных церковных кругах. В частности, Juri Smik пишет, что подобным же образом намерены ответить Константинополю и остальные архиереи УПЦ МП.

Читайте также"Москва не вылечила раскол": Варфоломей назвал Онуфрию причины предоставления Томоса УкраинеОтмечается, что патриарх Варфоломей официально пригласил на объединительный Собор весь епископат УПЦ. При этом часть посланий он адресовал не самим иерархам, а областным властям на местах, которые вызывали архиереев "на ковер", чтобы уже те при вручении приглашений убедили епископов согласиться присутствовать на Соборе.

Сообщается, что что в случае неявки на объединительный Собор Константинополь якобы пригрозил считать митрополита Онуфрия раскольником.

В свою очередь спикер УПЦ протоиерей Николай Данилевич уже назвал такие действия Константинопольского патриархата "глобальным церковным рейдерством всеправославного масштаба".

Кроме того, как сообщает Telegram-канал Церквач, сегодня все архиереи УПЦ получили подписанную митрополитом Онуфрием бумагу о том, что участие в объединительном Соборе не благословляется, а сам Собор таковым не считается.

Как сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей пригласил предстоятеля УПЦ МП Онуфрия прийти на Объединительный собор и принять участие в выборах главы новой церкви. Ранее росСМИ сообщили, что Вселенский патриарх Варфоломей рассматривает вариант передачи томоса патриарху УПЦ МП Онуфрию, а не представителям УПЦ КП или УАПЦ Филарету и Макарию.

Напомним, глава Института стратегических исследований, советник президента Петра Порошенко Ростислав Павленко раскрыл повестку Объединительного собора. Церковный собор может затянуться на несколько дней, отметил советник президента.

В свою очередь Филарет назвал число архиреев УПЦ МП на Объединительном соборе по созданию единой церкви. На Объединительном соборе наибольшее число представителей будет от УПЦ КП.

Ранее глава УПЦ МП обратился к украинцам с заявлением. По словам митрополита Онуфрия, служители церкви не являются врагами "ни украинского народа, ни государства, ни власти".

Накануне президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием, в ходе которого выразил возмущение нежеланием того пойти навстречу в вопросе автокефалии УПЦ.