Глава УПЦ МП обратился к украинцам с заявлением

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий / УНИАН

Украинскую православную церковь пытаются сделать политической организацией.

Такое мнение высказал глава УПЦ МП митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в обращении к украинцам на телеканале "Интер".

"Нас хотят превратить в политическую организацию под названием "поместная церковь". Это приманка, на которую церковь не клюет", - сказал Онуфрий.

По его словам, у служителей церкви есть свои политические взгляды, они не являются врагами "ни украинского народа, ни государства, ни власти".

Накануне президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием, в ходе которого выразил возмущение нежеланием того пойти навстречу в вопросе автокефалии УПЦ.

Ранее росСМИ сообщили, что Вселенский патриарх Варфоломей рассматривает вариант передачи томоса патриарху УПЦ МП Онуфрию, а не представителям УПЦ КП или УАПЦ Филарету и Макарию.