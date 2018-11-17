Глава УПЦ МП обратился к украинцам с заявлением

По словам митрополита Онуфрия, служители церкви не являются врагами "ни украинского народа, ни государства, ни власти".
Украинскую православную церковь пытаются сделать политической организацией.
Такое мнение высказал глава УПЦ МП митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в обращении к украинцам на телеканале "Интер".
"Нас хотят превратить в политическую организацию под названием "поместная церковь". Это приманка, на которую церковь не клюет", - сказал Онуфрий.
По его словам, у служителей церкви есть свои политические взгляды, они не являются врагами "ни украинского народа, ни государства, ни власти".
Накануне президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием, в ходе которого выразил возмущение нежеланием того пойти навстречу в вопросе автокефалии УПЦ.
Ранее росСМИ сообщили, что Вселенский патриарх Варфоломей рассматривает вариант передачи томоса патриарху УПЦ МП Онуфрию, а не представителям УПЦ КП или УАПЦ Филарету и Макарию.